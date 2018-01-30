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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۱۸

رییس هیات تیراندازی دماوند :

۱۱۰ نفر عضو هیات تیراندازی دماوند هستند

۱۱۰ نفر عضو هیات تیراندازی دماوند هستند

دماوند- رییس هیات تیراندازی شهرستان دماوند گفت: ۳۰ نفر در بخش اهداف ثابت و ۸۰ نفر در بخش اهداف پرواز عضو هیات تیراندازی دماوند هستند.

احمد قاسمی، در حاشیه راه اندازی نخستین سالن تیراندازی شرق استان تهران در دماوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از سال ۸۸ در پی تهیه زمین و امکانات برای راه اندازی این سالن تیراندازی بودیم و در عین حال هیات های تیراندازی شهرهای اطراف را فعال کردیم.

وی افزود: در حال حاضر ۱۴ خط تیراندازی ۱۰ متر تفنگ و تپانچه در شرق استان تهران از مبتدی تا حرفه ای راه اندازی شده است.

رییس هیات تیراندازی شهرستان دماوند با بیان این که ۳۰ نفر در بخش اهداف ثابت و ۸۰ نفر در بخش اهداف پروازی هیات تیراندازی این شهرستان عضو هستند، گفت: در نظر داریم، تا در هر محله دماوند یک باشگاه تیراندازی راه اندازی کنیم.

بر اساس این گزارش، نخستین سالن تیراندازی شرق استان تهران امروز در سالن شهدای آموزش و پرورش شهرک «امامیه» دماوند افتتاح شد.

این سالن در مساحت ۱۵۰ متر به بهره برداری رسیده است.

کد مطلب 4214672

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