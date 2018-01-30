۱۱۰ نفر عضو هیات تیراندازی دماوند هستند

احمد قاسمی، در حاشیه راه اندازی نخستین سالن تیراندازی شرق استان تهران در دماوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از سال ۸۸ در پی تهیه زمین و امکانات برای راه اندازی این سالن تیراندازی بودیم و در عین حال هیات های تیراندازی شهرهای اطراف را فعال کردیم.

وی افزود: در حال حاضر ۱۴ خط تیراندازی ۱۰ متر تفنگ و تپانچه در شرق استان تهران از مبتدی تا حرفه ای راه اندازی شده است.

رییس هیات تیراندازی شهرستان دماوند با بیان این که ۳۰ نفر در بخش اهداف ثابت و ۸۰ نفر در بخش اهداف پروازی هیات تیراندازی این شهرستان عضو هستند، گفت: در نظر داریم، تا در هر محله دماوند یک باشگاه تیراندازی راه اندازی کنیم.

بر اساس این گزارش، نخستین سالن تیراندازی شرق استان تهران امروز در سالن شهدای آموزش و پرورش شهرک «امامیه» دماوند افتتاح شد.

این سالن در مساحت ۱۵۰ متر به بهره برداری رسیده است.