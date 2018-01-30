تبادل دانش و اطلاعات، نخستین گام مدیریت بلایاست

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه اجلاس دو روزه نمایندگان کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (اسکاپ) با محوریت تشکیل مرکز منطقه‌ای مدیریت اطلاعات بلایا برای آسیا و اقیانوسیه (اپدیم) در ایران، یکی از متخصصان ژاپنی حاضر در این نشست، بر لزوم تبادل اطلاعات میان کشورهای منطقه تاکید کرد.

یوئیچی اونو ضمن اشاره به این که با داده‌ها و اطلاعاتی که در کشورهای مختلف درباره کم کردن ریسک بلایا وجود دارد می‌توان زیر سایه همکاری‌های مشترک به نتایج خوبی رسید، گفت: در زمینه اطلاعات بلایا، در منطقه و کشورهای مختلف کارهای زیادی شده و می‌توان شکاف اطلاعاتی را که در حوزه مدیریت بلایا در برخی کشورها وجود دارد به این وسیله پر کرد.

این استاد دانشگاه توضیح داد: منطقه آسیا و اقیانوسیه، از بلایای طبیعی، آسیب‌های جانی و مالی بسیاری دیده و آنچه در جهان امروز اهمیت دارد مدیریت بلایاست؛ به عنوان مثال زلزله‌ای رخ می‌دهد و می‌گوییم این زلزله مرگبار بود در حالی این زلزله‌ها نیستند که مرگبارند بلکه ساختمان‌ها هستند که به دلیل تاب‌آوری کم، مرگبار می‌شوند. بنابراین باید مدیریت بلایا را آغاز کنیم و اولین قدم این است که دانش و اطلاعات‌مان را بررسی و پردازش کنیم. تحلیل و پردازش اطلاعات و تجارب به ما نشان می‌دهد در کجای راه قرار داریم و باید به چه سمت و سویی گام برداریم.

این پژوهشگر ژاپنی توضیح داد: کشور ژاپن در زمینه تاب‌آوری ساختمان‌ها و سازه‌ها پیشرفت‌های بسیار چشم‌گیری داشته است. کشور ژاپن مساوی است با حوادث طبیعی و ما در منطقه‌ای بلاخیر از جهان قرار داریم و حتی دنیا ژاپن را با حوادث طبیعی می‌شناسند پس ما ناگزیر هستیم خود را در مواجهه با بلایای طبیعی ایمن کنیم.

او با بیان این که من نمی‌دانم ایران به لحاظ کدهای ساختمانی در چه سطحی از استاندارد قرار دارد، گفت: با این حال، کشور ژاپن اعلام آمادگی می‌کند که با در اختیار گذاشتن اطلاعات و تجاربش در زمینه مدیریت بلایای طبیعی به ایران کمک کند و از این موضوع استقبال می‌کند. خوشبختانه تاسیس مقر اپدیم می‌تواند در ایران این زمینه را برای هر دو کشور فراهم مکند.

گفتنی است که یوئیچی اونو استاد دانشگاه توئوکو در شهر سندای ژاپن است. این شهر در جریان سونامی کاملا تخریب شد و تعداد زیادی از مردم جان خود را از دست دادند. شهر سندای، یکی از نمونه‌های مثال‌زدنی و از نقاط ثقل مدیریت کاهش بلایا در جهان است چراکه هم در جریان بلایای طبیعی ویرانگر قرار داشته و هم نماد بازسازی پس از بلایای طبیعی است.