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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۱۹

عضو اتاق فکر دولت کره جنوبی:

تولید کالا با قدرت صادراتی مزیت کره جنوبی است

تولید کالا با قدرت صادراتی مزیت کره جنوبی است

اصفهان- مدیرگروه پژوهشی آفریقا و خاورمیانه و عضو اتاق فکر دولت کره جنوبی گفت: علت موفقیت کره در توسعه اقتصادی این است که تولید کنندگان کره باید کالایی تولید کنند که قابلیت صادرات داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیونگ لی ظهر سه شنبه، در دیدار با اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی استان اصفهان اظهار داشت: کشور کره از سال ۱۹۶۰ برنامه توسعه اقتصادی خود را آغاز کرد و در ابتدای تلاش کردیم از صادرات محصولات سبک به توسعه اقتصادی دست یابیم و پس از آن تمرکز خود را روی صادرات محصولات سنگین صنعتی قرار دادیم.

وی بیان داشت: یکی از عوامل موفقیت ما این است که از ظرفیت بخش های خصوصی به خوبی استفاده کردیم و دولت کره پشتیبان و حامی بخش خصوصی در عرصه اقتصادی بود.

مدیر گروه پژوهشی آفریقا و خاورمیانه و عضو اتاق فکر دولت کره جنوبی تصریح کرد: آنچه سبب پیشبرد کره در حوزه توسعه اقتصادی شد، سرمایه گذاری جدی روی صادرات بود و این در حالی است که تولیدکنندگان کره باید اقدام به تولید کالایی کنند که قابلیت و قدرت صادرات را داشته باشد و همین مسئله میزان صادرات را در کره بسیار بالا برد و توانستیم بازارهای جهانی را بدست بگیریم.

وی تاکید کرد: ارتباط دوطرفه و متقابل دولت کره با بخش خصوصی سبب پیشرفت و توسعه  کشور کره شد.

هیونگ لی تاکید کرد: شرکت هایی که می توانستند به برنامه دولت در صادرات و تولید صنعتی عمل کنند از مالیات معاف می شوند و این بهترین مشوق برای شرکت های کره ای است.

مدیر گروه پژوهشی آفریقا و خاورمیانه و عضو اتاق فکر دولت کره جنوبی به نوآوری سازمانی در شرکت های کره ای اشاره کرد و گفت: شرکت های کره ای در اندازه کوچک تا بزرگ به ایجاد واحد تحقق و توسعه اهتمام می ورزند.

وی با بیان اینکه صنعت خودروسازی کره خیلی در رشد و توسعه اقتصادی به ما کمک کرد، اظهار داشت: تولید خودرو به دو روش تولید قطعه و مونتاژ در کره آغاز شد و در قالب یک سیستم مدون از مونتاژکاری قطعات ژاپنی به تولید تمام قطعات رسیدیم.

هیونگ لی افزود: دولت با برنامه ریزی مدون توانست تعداد خودروسازان کره ای را از ۱۰ شرکت به ۳ شرکت کاهش و مقیاس تولید این شرکت ها را افزایش دهد.

وی یادآور شد: برقراری ارتباط بین قطعه سازان و مونتاژکاران خودرو و افزایش کمی و کیفی قطعات و پلتفورم های جدید باعث موفقیت صنعت خودروسازی این کشور شد.

کد مطلب 4214679

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