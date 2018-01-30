تولید کالا با قدرت صادراتی مزیت کره جنوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، هیونگ لی ظهر سه شنبه، در دیدار با اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی استان اصفهان اظهار داشت: کشور کره از سال ۱۹۶۰ برنامه توسعه اقتصادی خود را آغاز کرد و در ابتدای تلاش کردیم از صادرات محصولات سبک به توسعه اقتصادی دست یابیم و پس از آن تمرکز خود را روی صادرات محصولات سنگین صنعتی قرار دادیم.

وی بیان داشت: یکی از عوامل موفقیت ما این است که از ظرفیت بخش های خصوصی به خوبی استفاده کردیم و دولت کره پشتیبان و حامی بخش خصوصی در عرصه اقتصادی بود.

مدیر گروه پژوهشی آفریقا و خاورمیانه و عضو اتاق فکر دولت کره جنوبی تصریح کرد: آنچه سبب پیشبرد کره در حوزه توسعه اقتصادی شد، سرمایه گذاری جدی روی صادرات بود و این در حالی است که تولیدکنندگان کره باید اقدام به تولید کالایی کنند که قابلیت و قدرت صادرات را داشته باشد و همین مسئله میزان صادرات را در کره بسیار بالا برد و توانستیم بازارهای جهانی را بدست بگیریم.

وی تاکید کرد: ارتباط دوطرفه و متقابل دولت کره با بخش خصوصی سبب پیشرفت و توسعه کشور کره شد.

هیونگ لی تاکید کرد: شرکت هایی که می توانستند به برنامه دولت در صادرات و تولید صنعتی عمل کنند از مالیات معاف می شوند و این بهترین مشوق برای شرکت های کره ای است.

مدیر گروه پژوهشی آفریقا و خاورمیانه و عضو اتاق فکر دولت کره جنوبی به نوآوری سازمانی در شرکت های کره ای اشاره کرد و گفت: شرکت های کره ای در اندازه کوچک تا بزرگ به ایجاد واحد تحقق و توسعه اهتمام می ورزند.

وی با بیان اینکه صنعت خودروسازی کره خیلی در رشد و توسعه اقتصادی به ما کمک کرد، اظهار داشت: تولید خودرو به دو روش تولید قطعه و مونتاژ در کره آغاز شد و در قالب یک سیستم مدون از مونتاژکاری قطعات ژاپنی به تولید تمام قطعات رسیدیم.

هیونگ لی افزود: دولت با برنامه ریزی مدون توانست تعداد خودروسازان کره ای را از ۱۰ شرکت به ۳ شرکت کاهش و مقیاس تولید این شرکت ها را افزایش دهد.

وی یادآور شد: برقراری ارتباط بین قطعه سازان و مونتاژکاران خودرو و افزایش کمی و کیفی قطعات و پلتفورم های جدید باعث موفقیت صنعت خودروسازی این کشور شد.