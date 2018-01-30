به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام داوود عباسی ظهر سه شنبه در جلسه کمیته انجمن ها و هیئات و کانون های اسلامی ستاد دهه فجر تبلیغات اسلامی که با حضور کارشناسان فرهنگی برگزار شد، گفت: با توجه به تقارن ایام فاطمیه و ایام الله دهه فجر برنامه های دهه فجر باید به گونه ای برگزار شود که ضمن نشان دادن اقتدار این رویداد فرهنگی - سیاسی بتوانیم حرمت ایام فاطمیه را نیز حفظ کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه برنامه های روتین طبق سالهای گذشته برگزار می شوند، افزود: دعوت آحاد مردم جامعه طی صدور بیانیه ای از سوی مجمع فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان از مهمترین برنامه های ایام دهه فجر است.

حجت‌الاسلام عباسی از مشارکت هیئت های مذهبی و کانون مداحان در اجرای برنامه های ایام الله دهه فجر خبر داد و گفت: هماهنگی شورای هیئت های مذهبی و کانون مداحان با ستاد برگزاری دهه فجر به‌ویژه در راهپیمایی ۲۲ بهمن به منزله پیوند مناسبات فرهنگی و مذهبی و انسجام این ایام با یکدیگر خواهد بود.

وی عنوان کرد: برگزاری مسابقه ۴۰ حدیث ویژه خانواده های مداحان و شعرای استان همدان یکی دیگر از برنامه ها خواهد بود که در این مسابقه جزوه ۴۰ حدیثی از سیره حضرت زهرا(س) در اختیار خانواده ها قرارگرفته و در نهایت با برگزاری مسابقه ای از همین احادیث هدایایی به برگزیدگان اهدا می شود.

وی با اشاره به اجرای برنامه های حوزه بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی عنوان کرد: برگزاری همایش «نقش زنان در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی»، برگزاری کارگاه آموزش رسانه و کاهش آسیب های اجتماعی، برقراری فرهنگ سراهای مسجدی در ۴ شهرستان و حضور در برنامه رادیویی توسط رئیس مجمع بانوان فرهیخته استان همدان از برنامه ای شاخص در امور بانوان در ایام الله دهه فجر خواهند بود.

وی از برگزاری بیش از ۳ هزار عنوان برنامه در ایام الله دهه فجر در این اداره کل خبر داد و گفت: همکاری بخش های فرهنگی با سایر دستگاههای مرتبط بر کیفیت و کمیت اجرای برنامه ها افزوده و امید است این برنامه ها در شأن پیروزی شکوهمند انقلاب و در سایه مناسبات فرهنگی دینی باشد.