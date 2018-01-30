«هادی تمهیدی» به عنوان فرماندار پاکدشت معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه و طی مراسمی و با حضور حجت الاسلام والمسلمین حسن لزومی، امام جمعه پاکدشت، شکراله حسن بیگی معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران، محمد قمی نماینده پاکدشت در مجلس شورای اسلامی، هدایت الله جمالی پور فرمانداری ری و جمع دیگری از مسئولان این شهرستان، «هادی تمهیدی» به عنوان فرماندار پاکدشت معرفی و از زحمات «علی صادقی» فرماندار سابق این شهرستان تجلیل شد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران در این مراسم، طی سخنانی با تاکید بر شنیدن سخن منتقدان گفت: نقش مردم در قدرت نظام اسلامی بی بدیل بوده است و باید سخن مردم و منتقدان شنیده شده و در جهت برآوردن آن گام برداریم.

شکراله حسن بیگی فرصت مسئولیت مدیران را کوتاه دانست و افزود: باید از فرصت های به دست آمده برای خدمت به مردم استفاده کرد.

هادی تمهیدی پیش از این معاون سیاسی فرمانداری ویژه ری بود.

ساعت ۱۴ امروز آئین تودیع و معارفه فرماندار پاکدشت در کانون شهدای دانش آموز شهرستان پاکدشت برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، شهرستان پاکدشت با ۴۵۰ هزار نفر جمعیت در ۲۵ کیلومتری جنوب شرق پایتخت قرار گرفته است.