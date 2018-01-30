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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۲۷

در پیامی:

استاندار قزوین درگذشت مادر دو شهید را تسلیت گفت

استاندار قزوین درگذشت مادر دو شهید را تسلیت گفت

قزوین- استاندار قزوین با صدور پیامی در گذشت مادر شهیدان محمدرضا و حسن عبادی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین به‌ مناسبت درگذشت مادر شهیدان محمدرضا و حسن عبادی پیام تسلیتی صادر کرد.

در این پیام آمده است: بسم‌الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون، درگذشت یکی دیگر از اسوه های  صبر و فداکاری، مرحومه حاجیه خانم رقیه رضایی، مادر شهیدان محمدرضا و حسین عبادی موجب تأثر و تألم فراوان شد.

این شیرزن با ایمان و پرتلاش که با تاسی به مکتب زینب کبری (س)، ادامه دهنده راه بازماندگان کربلای حسینی بود، با تربیت شهیدانی سرافراز، شاهدی بر زنده و بالنده بودن این مکتب انسان‌ساز و اقتدار جمهوری اسلامی ایران شد.

این جانب مصیبت درگذشت این بانوی پرهیزکار را به مردم شریف استان قزوین،   به‌ ویژه خانواده ی معزز و بازماندگان محترم ایشان تسلیت گفته از درگاه ایزد منان، علو درجات آن فقیده سعیده را مسئلت می کنم.

کد مطلب 4214687

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