افتتاح و کلنگ زنی مراکز درمانی توسط مجمع خیرین سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد طباطبایی اظهار داشت: ۷۵ مرکز درمانی اعم از بخش‌های بیمارستانی، مراکز جامع سلامت شهری و روستایی، پایگاه انتقال خون، مراکز فوریت‌های پزشکی شهری و جاده‌ای، اقامتگاه بیمار همراه سرا، خانه پزشک و استراحتگاه کارکنان، خانه بهداشت و پایگاه سلامت روستایی به مناسبت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در دهه فجر افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی با اشاره به مشارکت خیرین در این طرح های بهداشتی و درمانی، افزود: کلنگ احداث ۲۰ مرکز درمانی همزمان به دهه مبارک فجر زده می‌شود.

معاون مشارکت‌های مردمی مجمع خیرین سلامت کشور با بیان اینکه ۱۰ دستگاه تجهیزات پزشکی مثل رادیولوژی، سی تی اسکن، سنگ شکن تهیه شده توسط خیرین سلامت در این دهه به بهره برداری می‌رسد، تاکید کرد: برنامه‌های فوق العاده فرهنگی ، بهداشتی و حمایتی در سراسر کشور توسط خیرین عملیاتی و اجرایی می شود.

وی افزود: توزیع بسته‌های بهداشتی، توزیع دستگاه تست قند خون و فشارسنج ، توزیع سبد کالا ، تأمین هزینه بیماران سرطانی و صعب العلاج نیازمند ، کمک هزینه خدمات دندانپزشکی و بیماران دیالیزی و ویزیت رایگان بیماران جزو برنامه های دهه فجر خیرین سلامت است.

معاون مجمع خیرین سلامت کشور، گفت: اجرای مسابقات فرهنگی ، ورزشی، تجدید میثاق با امام خمینی(ره) و بیعت با رهبری ، بزرگداشت شهداء ، جانبازان ، برگزاری همایش تجلیل از خیرین و ملاقات با ائمه جمعه و مسئولان از دیگر برنامه های مجمع خیرین سلامت در این دهه است.