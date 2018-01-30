به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی حسینی بیدار ظهر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران بااشاره به جمعیت یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار نفری شهرهای استان همدان که زیرپوشش خدمات آب شهری هستند، گفت: شرکت آبفا در ۲۹ شهر استان همدان خدمات ارائه می‌دهد و ۲ شهر نیز که به تازگی به جمع شهرهای استان همدان اضافه شده اند خدمات‌رسانی خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان بابیان اینکه تعداد مشترکان آب استان همدان ۴۲۵ هزار خانوار است، عنوان کرد و افزود: ۱۸۱ حلقه چاه و ۱۷۶ باب مخزن در استان همدان فعال است که این مخازن ظرفیت ۳۰۲ هزار مترمکعبی دارند.

وی طول شبکه آب استان همدان را ۲ هزار و ۵۸۰ کیلومتر عنوان کرد و گفت: خطوط انتقال نیز ۴۷۰ کیلومتر بوده و سرانه تولید آب در همدان ۲۳۲ لیتر در شبانه‌روز است.

حسینی‌بیدار عدد سرانه مصرف آب در همدان را ۱۷۳ عنوان کرد و افزود: در بخش فاضلاب ۷۷۹ هزار نفر زیر پوشش خدمات هستند و طبق بررسی ها ۷۱ درصد مردم استان همدان را شامل می شوند.

وی بااشاره به اینکه این رقم در کشور ۴۵ درصد است، گفت: از سال ۹۲ به بعد این عدد ۱۰ درصد در همدان رشد داشته است و سعی بر ان است در شهر همدان ۹۵ درصد حاشیه شهر را تحت پوشش قرار دهیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان باتاکید براینکه در حال حاضر تعداد انشعاب موجود فاضلاب در استان همدان ۲۸۴ هزار فقره است و ۸ ایستگاه پمپاژ فاضلاب فعال است، گفت: طول خطوط فاضلاب در استان همدان ۵۹ کیلومتر است.

وی از افتتاح ۱۶ پروژه همزمان با ایام دهه فجر خبر داد و گفت: ۹ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این پروژه ها هزینه شده است.

حسینی بیدار به وضعیت بارش ها در استان همدان اشاره کرد و با بیان اینکه کمبود بارش در استان همدان طی ۵۰ سال گذشته بی‌نظیر است، افزود: طی چندین سال گذشته وضعیت بدتر از این هم داشته ایم و موقعیت بدتر نیز بوده است اما به تیم کنونی شرکت آب و فاضلاب اعتماد و اعتقاد دارم که منابع آب موجود را مدیریت کنیم و در این راستا هر دو هفته یکبار کمیته بحران شرکت تشکیل می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان بابیان اینکه از آب همدان ۳۵ درصد از منابع آب زیرزمینی و ۷۰ درصد از منابع سطحی تأمین می‌شود، مدیریت مصرف را اصلی اساسی برشمرد.

وی به میزان جذب اعتبارات اشاره کرد و با بیان اینکه علاوه بر اختصاص اعتبارات استانی، جذب منابع اعتبارات ملی نیز صورت گرفت به طوری که در بخش فاضلاب ۱۲ میلیارد تومان از منابع ملی جذب شد و به غیر از آن ۳ میلیارد تومان برای بخش فاضلاب شهرستان‌ها تخصیص یافت، گفت: یک میلیارد تومان نیز برای شهرستان کبودراهنگ جذب شده است.

حسینی‌بیدار با بیان اینکه برای کاهش تنش آبی ۳ میلیارد تومان از منابع ملی جذب شده است، افزود: در مجموع ۱۹ میلیارد تومان اعتبار جذب اعتبار صورت گرفته است که ۱۶ میلیارد تومان در بخش ایجاد شبکه فاضلاب و ۳ میلیارد تومان در بخش آب بوده است.