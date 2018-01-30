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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۴۲

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان:

کاهش بارش در استان همدان طی ۵۰ سال گذشته بی‌نظیر است

کاهش بارش در استان همدان طی ۵۰ سال گذشته بی‌نظیر است

همدان - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: کاهش بارش در استان همدان طی ۵۰ سال گذشته بی‌نظیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی حسینی بیدار ظهر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران بااشاره به جمعیت یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار نفری شهرهای استان همدان که زیرپوشش خدمات آب شهری هستند، گفت: شرکت آبفا در ۲۹ شهر استان همدان خدمات ارائه می‌دهد و ۲ شهر نیز که به تازگی به جمع شهرهای استان همدان اضافه شده اند  خدمات‌رسانی خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان بابیان اینکه تعداد مشترکان آب استان همدان ۴۲۵ هزار خانوار است، عنوان کرد و افزود: ۱۸۱ حلقه چاه و ۱۷۶ باب مخزن در استان همدان فعال است که این مخازن ظرفیت ۳۰۲ هزار مترمکعبی دارند.

وی طول شبکه آب استان همدان را ۲ هزار و ۵۸۰ کیلومتر عنوان کرد و گفت: خطوط انتقال نیز ۴۷۰ کیلومتر بوده و سرانه تولید آب در همدان ۲۳۲ لیتر در شبانه‌روز است.

حسینی‌بیدار عدد سرانه مصرف آب در همدان را ۱۷۳ عنوان کرد و  افزود: در بخش فاضلاب ۷۷۹ هزار نفر زیر پوشش خدمات هستند و طبق بررسی ها ۷۱ درصد مردم استان همدان را شامل می شوند.

وی بااشاره به اینکه این رقم در کشور ۴۵ درصد است، گفت: از سال ۹۲ به بعد این عدد ۱۰ درصد در همدان رشد داشته است و سعی بر ان است در شهر همدان ۹۵ درصد حاشیه شهر را تحت پوشش قرار دهیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان باتاکید براینکه در حال حاضر تعداد انشعاب موجود فاضلاب در استان همدان ۲۸۴ هزار فقره است و ۸ ایستگاه پمپاژ فاضلاب فعال است، گفت: طول خطوط فاضلاب در استان همدان ۵۹ کیلومتر است.

وی از افتتاح ۱۶ پروژه همزمان با ایام دهه فجر خبر داد و گفت: ۹ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این پروژه ها هزینه شده است.

حسینی بیدار به وضعیت بارش ها در استان همدان اشاره کرد و با بیان اینکه کمبود بارش در استان همدان طی ۵۰ سال گذشته بی‌نظیر است، افزود: طی چندین سال گذشته وضعیت بدتر از این هم داشته ایم و موقعیت بدتر نیز بوده است اما به تیم کنونی شرکت آب و فاضلاب اعتماد و اعتقاد دارم که منابع آب موجود را مدیریت کنیم و در این راستا هر دو هفته یکبار کمیته بحران شرکت تشکیل می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان بابیان اینکه از آب همدان ۳۵ درصد از منابع آب زیرزمینی و ۷۰ درصد از منابع سطحی تأمین می‌شود، مدیریت مصرف را اصلی اساسی برشمرد.

وی به میزان جذب اعتبارات اشاره کرد و با بیان اینکه علاوه بر اختصاص اعتبارات استانی، جذب منابع اعتبارات ملی نیز صورت گرفت به طوری که در بخش فاضلاب ۱۲ میلیارد تومان از منابع ملی جذب شد و به غیر از آن ۳ میلیارد تومان برای بخش فاضلاب شهرستان‌ها تخصیص یافت، گفت: یک میلیارد تومان  نیز برای شهرستان کبودراهنگ جذب شده است.

حسینی‌بیدار با بیان اینکه برای کاهش تنش آبی ۳ میلیارد تومان از منابع ملی جذب شده است، افزود: در مجموع ۱۹ میلیارد تومان اعتبار جذب اعتبار صورت گرفته است که ۱۶ میلیارد تومان در بخش ایجاد شبکه فاضلاب و ۳ میلیارد تومان در بخش آب بوده است.

کد مطلب 4214697

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