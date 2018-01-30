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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۴۰

نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان:

علت پیشرفت کره در بازارهای جهانی استفاده از امکانات داخلی است

علت پیشرفت کره در بازارهای جهانی استفاده از امکانات داخلی است

اصفهان - نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: علت موفقیت و پیشرفت کره جنوبی در سطح بازارهای بین المللی استفاده حداکثری از امکانات موجود در کشور کره بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رناسی ظهر سه شنبه،‌ در نشستی که با مدیر گروه پژوهشی آفریقا و خاورمیانه و عضو اتاق فکر دولت کره جنوبی داشت، اظهار کرد: کره جنوبی توانست در سال ۱۹۶۰ با استفاده از توانایی های موجود، ظرفیت صادرات را در حوزه های مختلف بالا ببرد.

وی بیان داشت: کره جنوبی از همان سال راه صنعتی شدن را با ایران آغاز کرد و نخستین کارخانه تولید خودرو  با نام ایران ناسیونال در سال ۱۹۵۸ در ایران و در کره جنوبی از سال ۱۹۶۱ آغاز شد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان اعلام کرد: کره جنوبی با استفاده از ظرفیت تولید خودرو توانست طی ۵۰ سال به یکی از برندهای معتبر در این عرصه شناخته شود.

وی اعلام کرد: استفاده از تجربیات کره جنوبی در توسعه اقتصادی می‌تواند به ایران در رسیدن به اهداف اقتصادی خود کمک کند.

رناسی یکی از موانع اصلی بر سر راه توسعه اقتصادی ایران را دولتی بودن کشور دانست و گفت: همانطور که کره جنوبی توانست با اتکا به بخش خصوصی و پشتیبانی دولت از آنها راه توسعه اقتصادی را برای کشورش باز کند باید ایران هم از همین مسیر گام بردارد.

کد مطلب 4214698

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