به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «نورالدین جانیکلی» وزیر دفاع ترکیه امروز سه شنبه بدون اشاره به تداوم عملیات نظامی ارتش این کشور در خاک سوریه بر خلاف موازین بین المللی در جمع نمایندگان در پارلمان این کشور درباره عملیات کنونی ارتش آنکارا در خاک سوریه موسوم به «شاخه زیتون» مدعی شد: عملیات شاخه زیتونِ نیروهای مسلح ترکیه و ارتش آزاد سوریه در عفرین تلفات غیرنظامی نداشته است!

وزیر دفاع ترکیه ادامه داد: در جریان این عملیات، تاکنون دست‌کم ۶۴۹ تروریست به هلاکت رسیده و از طریق حملات هوایی نیز در مجموع ۶۴۹ موضع از جمله پناهگاه، مخفیگاه و انبار مهمات آنها منهدم شده است.

وی در ادامه ادعا کرد: ارتش ترکیه از سلاح‌ های ممنوعه و غیرمتعارف مانند بمب‌های آتش‌ زا یا سلاح‌ های شیمیایی در این عملیات استفاده نکرده است.

لازم به ذکر است، ارتش ترکیه از روز شنبه گذشته (۳۰ دی ماه) عملیات کنونی این کشور در شهر عفرین واقع در شمال سوریه را بر خلاف موازین بین المللی در کسب مجوز از دولت قانونی دمشق علیه نیروهای حمایت آمریکا موسوم به «شاخه زیتون» آغاز کرده است.

این در حالیست که دولت سوریه پیشتر درباره نقض حریم هوائی و تمامیت ارضی این کشور توسط ترکیه هشدار داده و این اقدام آنکارا را «تجاوز» نامیده بود.