استفاده از ظرفیت های مردم در برگزاری ویژه برنامه های دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری امروز سه شنبه در نشست گردهمایی فرمانداران استان که با محور افتتاح یا کلنگ زنی طرح های عمرانی استان در دهه فجر برگزار شد، با تبریک فرارسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اظهار داشت: فرمانداران باید خدمات نظام و دولت را برای مردم تبیین و در راستای مستندسازی و فعالیت های دولت اقدام کنند.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت های مردمی در برگزاری ویژه برنامه های دهه مبارک فجر افزود: برنامه های این دهه باید با رویکرد امید آفرینی و نشاط اجتماعی برگزار شود.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی در طی این ۴۰ سال طوفان های زیادی را پشت سر گذاشته و امروز به یک درخت تناور تبدیل شده است.

نوذری افزود: فرمانداران به عنوان سیاست گذاران برنامه های دهه فجر، این دهه را به خوبی مدیریت و برنامه ها و سیاست های دولت را برای مردم تبیین کنند.