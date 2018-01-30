  1. استانها
  2. ایلام
۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۵۱

معاون استانداری ایلام خواستار شد:

استفاده از ظرفیت های مردم در برگزاری ویژه برنامه های دهه فجر

استفاده از ظرفیت های مردم در برگزاری ویژه برنامه های دهه فجر

ایلام-معاون سیاسی، امنیتی استانداری ایلام خواستار استفاده از ظرفیت های مردم در برگزاری ویژه برنامه های دهه فجر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری امروز سه شنبه در نشست گردهمایی فرمانداران استان که با محور افتتاح یا کلنگ زنی طرح های عمرانی استان در دهه فجر برگزار شد، با تبریک فرارسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اظهار داشت: فرمانداران باید خدمات نظام و دولت را برای مردم تبیین و در راستای مستندسازی و فعالیت های دولت اقدام کنند.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت های مردمی در برگزاری ویژه برنامه های دهه مبارک فجر افزود: برنامه های این دهه باید با رویکرد امید آفرینی و نشاط اجتماعی برگزار شود.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی در طی این ۴۰ سال طوفان های زیادی را پشت سر گذاشته و امروز به یک درخت تناور تبدیل شده است.

نوذری افزود: فرمانداران به عنوان سیاست گذاران برنامه های دهه فجر، این دهه را به خوبی مدیریت و برنامه ها و سیاست های دولت را برای مردم تبیین کنند.

کد مطلب 4214706

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها