به گزارش خبرنگار مهر در این بازدید مدیر تالاب‌های کشور، گفت: سالانه ۱۱ درصد معادل درآمد ناخالص ملی بابت تخریب تالاب‌ها از دست می‌دهیم.

کریمی با بیان اینکه تالاب‌ها طبق روش‌های استاندارد ارزش‌گذاری می‌شوند، گفت: در کشور ما تامین آب، علوفه و ماهی ملاک ارزش‌گذاری تالاب‌هاست در حالیکه تالاب‌ها آثار و فواید مهم دیگری در عرصه‌های مختلف دارند.

وی تصریح کرد: تالاب‌ها ۱۰ برابر جنگل‌ها و ۱۳۰ برابر زمین‌های کشاورزی ارزش دارند.

محمدرضا تابش رییس فراکسیون محیط زیست نیز در بازدید از این نمایشگاه، تالاب‌ها را سرمایه بی‌بدیل محیط زیست عنوان کرد و گفت: تالاب‌ها حیات در کره زمین را تضمین می‌کنند.

وی افزود: مجلس در ابتدای سال جاری قانون تالاب‌ها را به تصویب رساند و همواره نظر مثبتی نسبت به طرح‌های زیست محیطی داشته است اما از مسئولان محیط زیست استدعا داریم ملاحظات نمایندگان را هم در توسعه، عمران و آبادانی کشور مدنظر قرار دهند.

تابش با بیان اینکه در حال حاضر تالاب‌های کشور سیر قهقرایی دارد و وضعیت مطلوبی ندارد، گفت: هم دولت باید حقابه محیط زیست را بدهد و هم مسئولین محلی نسبت به حفظ و احیای تالاب‌ها اهتمام داشته باشند تا هم توسعه پایدار محقق شود و هم شاهد حفظ تالاب‌ها باشیم.

محمدرضا تابش، رسول خضری، سیده فاطمه ذوالقدر، فریده اولاد قباد، زهرا ساعی، سکینه الماسی، سلمان خدادادی و ناهید تاج‌الدین در این بازدید حضور داشتند.