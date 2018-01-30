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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۵۸

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان عنوان کرد:

برگزاری ۳۶۰ عنوان برنامه فرهنگی همزمان با ایام دهه فجر در همدان

برگزاری ۳۶۰ عنوان برنامه فرهنگی همزمان با ایام دهه فجر در همدان

همدان - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از برگزاری ۳۶۰ عنوان برنامه فرهنگی همزمان با ایام دهه فجر در همدان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاضل عبادی ظهر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با تأکید بر برگزاری برنامه‌های ویژه به مناسبت دهه فجر از واگذاری اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری به تشکل‌های مردمی خبر داد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه بیشتر برنامه‌های فرهنگی و هنری توسط انجمن‌ها و تشکل‌های مردمی برگزار خواهد شد، گفت: عدالت فرهنگی در برگزاری برنامه‌های مختلف مد نظر است.

فاضل عبادی با تاکید براینکه ارشاد اسلامی متولی فرهنگ عمومی در استان همدان است و سعی شده تا حوزه‌های روستایی و مناطق محروم نیز هم سطح مرکز استان دیده شوند، گفت: شاید در این هدف گذاری به وضعیت مطلوب نرسیدیم اما نهضت عدالت فرهنگی در استان همدان شروع شده است.

عبادی با تاکید براینکه فرهنگ از نظر منابع انسانی، مالی و امکانات حوزه مظلومی است و باید برای کارهای پرعمق و کم‌هزینه برنامه‌ریزی کرد تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد، گفت: نامگذاری سالانه فرهنگی از برنامه های خوب و جدید است که اجرای برنامه‌های شاخصی در این راستا تدارک دیده شده است.

وی تجلیل از مفاخر محلی و معرفی مفاخر استان همدان و برگزاری همایش و بزرگداشت برای این مفاخر را از جمله برنامه‌های گنجانده شده در سالنامه فرهنگی استان برشمرد و گفت: امسال برنامه سال «باباطاهر» در همدان برگزار و ۴۵ نفر مورد تجلیل قرار می گیرند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان همچنین از اکران فیلم های جشنواره «فیلم فجر» در همدان خبر داد و افزود: ١٧ فیلم از بخش سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در دو سینمای قدس و فلسطین همدان اکران خواهد شد.

 عبادی اسامی فیلم‌هایی که در همدان اکران خواهد شد را اعلام کرد و گفت: «قهرمانان کوچک»، «خجالت نکش»، «جاده قدیم»، «دنیای کیف‌ها»، «چهارراه استانبول»، «دارکوب»، «فیلشاه»، «ماهورا»، «بمب»، «دزد و پری»، «امیر»، «شکلاتی»، «تنگه ابوغریب»، «سوء تفاهم»، «به وقت شام»، «سرو زیر آب» و «مغزهای کوچک زنگ‌زده» در همدان اکران می شود.

وی افزود: فیلم های سی و ششمین جشنواره فیلم فجر از ۱۴ تا ۲۲ بهمن ماه در همدان اکران می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه از نظر اجرای نمایش‌ها و تعداد نمایشنامه‌ها رتبه ۱۴ را در کشور داریم، افزود: به نظر می رسد موسیقی مورد کم لطفی واقع شده است.

کد مطلب 4214711

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