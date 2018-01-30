کشف بیش از ۸۲ هزار نخ سیگار قاچاق

سرهنگ حسین براری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان پس از کسب اطلاعات از منابع خبری مبنی بر اینکه اشخاصی در امر قاچاق کالا فعالیت دارد، رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی با بیان اینکه پلیس در این رابطه چهار دستگاه خودرو را در محورهای مواصلاتی شهرستان کرمانشاه توقیف کرد، اظهارداشت: در بازرسی از این خودروها ۸۲هزار و ۸۰۰ نخ سیگار قاچاق کشف و چهار متهم نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه افزود: متهمان با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی داده و خودروهای توقیفی به پارکینگ منتقل شدند.

براری با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز همواره در دستور کار انتظامی شهرستان کرمانشاه قرار دارد، ادامه داد: اقدامات اطلاعاتی به منظور شناسایی و دستگیری باند های عمده قاچاق کالا و ارز به صورت جدی دنبال می شود.