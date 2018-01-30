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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۰۶

سخنگوی شرکت ملی گاز اعلام کرد:

مصرف گاز در کشور رکورد زد/مصرف از مرز ۵۷۰میلیون مترمکعب گذشت

مصرف گاز در کشور رکورد زد/مصرف از مرز ۵۷۰میلیون مترمکعب گذشت

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه مصرف گاز در بخش خانگی، امروز از مرز ۵۷۰ میلیون مترمکعب گذشت که بالاترین رقم مصرف گاز طبیعی در طول سال‌های گذشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، مجید بوجارزاده اظهار داشت: در سال ۹۵، تنها در روز ۱۶ بهمن ماه، ۵۳۸ میلیون مترمکعب و در سال‌های پیش از آن، تقریبا زیر ۵۰۰ میلیون مترمکعب مصرف گاز داشته‌ایم.

وی افزود: هرچه میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی افزایش یابد، شرکت ملی گاز ایران ناگزیر به اعمال محدودیت در ارسال گاز به بخش‌های نیروگاهی و صنعتی می‌شود که البته امیدواریم با همراهی مردم در مصرف بهینه گاز، این اتفاق رخ ندهد.

رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، تصریح کرد: با توجه به این که دمای هوای ۲۸ استان کشور تا چند روز آینده همچنان زیر صفر خواهد بود و سرما تا اوایل هفته آینده ادامه دارد، برای گازرسانی مستمر، مطمئن و پایدار به همه بخش‌ها و به ویژه در بخش خانگی، نیاز به همراهی مردم در مصرف بهینه گاز داریم.

سخنگوی شرکت ملی گاز ادامه داد: ساده‌ترین و قابل دسترس‌ترین این راه‌ها عبارت است از پوشیدن لباس مناسب فصل زمستان در داخل منزل، کاهش ۲ درجه‌ای دمای منزل، خاموش کردن وسایل گرمایشی اتاق‌هایی که در طول روز از آنها استفاده نمی‌شود و روشن کردن آنها حداقل یک‌ساعت پیش از خواب است که بر این اساس باید مواردی همچون دمای رفاه (۱۸-۲۱ درجه)، قراردادن درجه آبگرمکن و پکیج نهایتا روی ۶۰ درجه، همچنین رعایت دمای رفاه در ادارات، وزارتخانه‌ها، نهادها، شرکت‌ها رعایت شود.

بوجارزاده همچنین با اشاره به لزوم رعایت نکات ایمنی از سوی مردم گفت: رعایت نکات ایمنی و به‌ویژه چک کردن روزانه دودکش و کلاهک‌ها در پشت‌بام توصیه می‌شود، چراکه بیش از ۷۰ درصد مرگ‌ومیر و مسمومیت با گاز Co، بر اثر افتادن کلاهک، مسدودشدن دودکش بر اثر بارش برف  یا لانه کردن پرندگان و ... و افتادن دودکش بر اثر وزش باد اتفاق می‌افتد.

رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت: از تمامی هموطنان و به‌ویژه مشترکانی که از بخاری گازی یا پکیج استفاده می‌کنند، تقاضا داریم هنگام شب از بستن کامل درزها و ورود هوا به داخل منزل خودداری کنند و محلی برای جابه‌جایی هوا و ورود اکسیژن به داخل ساختمان در نظر گیرند تا هوا به خوبی جریان یابد و از مسمومیت با گاز Co یا خفگی جلوگیری شود، همچنین از بخاری‌های بدون دودکش نیز استفاده نکنند.

کد مطلب 4214716

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