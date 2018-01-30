مصرف گاز در کشور رکورد زد/مصرف از مرز ۵۷۰میلیون مترمکعب گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، مجید بوجارزاده اظهار داشت: در سال ۹۵، تنها در روز ۱۶ بهمن ماه، ۵۳۸ میلیون مترمکعب و در سال‌های پیش از آن، تقریبا زیر ۵۰۰ میلیون مترمکعب مصرف گاز داشته‌ایم.

وی افزود: هرچه میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی افزایش یابد، شرکت ملی گاز ایران ناگزیر به اعمال محدودیت در ارسال گاز به بخش‌های نیروگاهی و صنعتی می‌شود که البته امیدواریم با همراهی مردم در مصرف بهینه گاز، این اتفاق رخ ندهد.

رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، تصریح کرد: با توجه به این که دمای هوای ۲۸ استان کشور تا چند روز آینده همچنان زیر صفر خواهد بود و سرما تا اوایل هفته آینده ادامه دارد، برای گازرسانی مستمر، مطمئن و پایدار به همه بخش‌ها و به ویژه در بخش خانگی، نیاز به همراهی مردم در مصرف بهینه گاز داریم.

سخنگوی شرکت ملی گاز ادامه داد: ساده‌ترین و قابل دسترس‌ترین این راه‌ها عبارت است از پوشیدن لباس مناسب فصل زمستان در داخل منزل، کاهش ۲ درجه‌ای دمای منزل، خاموش کردن وسایل گرمایشی اتاق‌هایی که در طول روز از آنها استفاده نمی‌شود و روشن کردن آنها حداقل یک‌ساعت پیش از خواب است که بر این اساس باید مواردی همچون دمای رفاه (۱۸-۲۱ درجه)، قراردادن درجه آبگرمکن و پکیج نهایتا روی ۶۰ درجه، همچنین رعایت دمای رفاه در ادارات، وزارتخانه‌ها، نهادها، شرکت‌ها رعایت شود.

بوجارزاده همچنین با اشاره به لزوم رعایت نکات ایمنی از سوی مردم گفت: رعایت نکات ایمنی و به‌ویژه چک کردن روزانه دودکش و کلاهک‌ها در پشت‌بام توصیه می‌شود، چراکه بیش از ۷۰ درصد مرگ‌ومیر و مسمومیت با گاز Co، بر اثر افتادن کلاهک، مسدودشدن دودکش بر اثر بارش برف یا لانه کردن پرندگان و ... و افتادن دودکش بر اثر وزش باد اتفاق می‌افتد.

رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت: از تمامی هموطنان و به‌ویژه مشترکانی که از بخاری گازی یا پکیج استفاده می‌کنند، تقاضا داریم هنگام شب از بستن کامل درزها و ورود هوا به داخل منزل خودداری کنند و محلی برای جابه‌جایی هوا و ورود اکسیژن به داخل ساختمان در نظر گیرند تا هوا به خوبی جریان یابد و از مسمومیت با گاز Co یا خفگی جلوگیری شود، همچنین از بخاری‌های بدون دودکش نیز استفاده نکنند.