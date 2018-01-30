به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طلایی در نشست خبری که ظهر سه‌شنبه در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی قم برگزار شد، طی سخنانی از بهره‌برداری ۲۵ پروژه این سازمان در ایام دهه فجر خبر داد و عنوان کرد که این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۵۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی در ادامه پروژه‌های بخش آب و خاک را ۱۷ پروژه عنوان و ادامه داد: چهار پروژه هم در بخش بهبود تولیدات دامی، ۳ پروژه در بخش صنایع کشاورزی و یک پروژه هم در بخش تولیدات گیاهی به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم همچنین بر این موضوع هم تأکید کرد که پروژه‌هایی که مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد می‌تواند ۴۸۸ مورد اشتغال‌زایی را هم به همراه داشته باشد.

۶۰ درصد دام‌های قم پرواری است

وی در ادامه به تشریح وضعیت کشاورزی استان قم پرداخت و ضمن تأکید بر اینکه در حال حاضر بخش عمده کشاورزی در این استان شامل دام، طیور و باغبانی است، ابراز داشت: قم تنها استانی است که ۶۰ درصد دام‌های آن پرواری است.

طلائی در ادامه به مکانیزه کردن مرغداری‌های استان هم اشاره و بیان کرد: با توجه به تراکم بالای مرغداری در قم طی ۶ سال گذشته مجوزی برای احداث مرغداری جدید داده نشده و در عین حال حدود ۵۰ واحد هم به بهترین شکل ممکن مکانیزه شده‌اند.

وی به کمبود آب در قم هم اشاره و با تأکید بر لزوم اجرای طرح‌های الگوی کشت، ادامه داد: استان قم به عنوان پایلوت طرح جامع الگوی کشت را در دو دشت شریف آباد و ساوه اجرا می‌کند و در این راستا کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در این زمینه هم انجام شده و تقریباً ۲۰ درصد از پسماند فاضلاب شهری هم به آبیاری دشت شریف آباد اختصاص یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم به دریاچه‌های قم و شوری خاک در این استان اشاره و گیاهان سالیکورنیا و کینوا را از جمله گیاهانی اشاره کرد که در این استان مورد کشت قرار گرفته و با توجه به سازگاری آن‌ها با شوری خاک کشت این دو نوع گیاه توسعه داده می‌شود.

چهار و نیم میلیون مرغ تخمگذار در قم معدوم شد

وی همچنین به مبحث مرغداری استان و خسارات ناشی از آنفولانزای مرغی در قم هم اشاره و ادامه داد: تعداد مرغ‌های تخم‌گذار در استان قم بیش از هشت میلیون و ۵۰۰ هزار مورد بود که با شیوع آنفولانزای مرغی حدود چهار و نیم میلیون قطعه معدوم شد و در راستای تلاش‌های صورت گرفته برای پرداخت خسارات تا بهمن‌ماه بخشی از خسارات مرغداران پرداخت می‌شود.

طلائی در ادامه محصولات تولیدی کشاورزی و صیفی‌جات قم را از لحاظ مصر ف کود تقریباً با محصولات ارگانیک مقایسه کرد و بیان داشت: اقلیم خشک در قم باعث شده تا مصرف کود برای محصولات کشاورزی استان قم حتی از میانگین جهانی هم کمتر باشد.

کشت گیاهان دارویی در ۲۵۰ هکتار از راضی قم

وی در راستای تغییر الگوی کشت و لزوم بهره‌مندی هر چه بهتر از آب و صرفه‌جویی در این مایه مهم در حیات به تشریح کشت گیاهان دارویی و به صرفه در قم پرداخت و عنوان کرد: در حال حاضر ۲۵۰ هکتار از راضی به کشت گیاهان دارویی اختصاص دارد و هدفمندی در ۲ سال آینده در راستای افزایش این مقدار به هزار هکتار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم همچنین به خسارات سرمای سال گذشته به کشاورزان قم بخصوص در بخش باغات اشاره و گفت: سرمازدگی سال گذشته تقریباً بخش اهمی از باغات گردو، زیتون و انار استان قم را از بین برد.

وی به تشریح معضلات و مشکلات دامشهر و درگیری دام‌های این منطقه به تب برفکی و ضرر و زیان ناشی از این امر برای دامداران پرداخت و ادامه داد: در این منطقه حدود ۱۴۰۰ واحد دامداری وجود دارد و بحث انتقال آب با ای سی کمتر و گاز به این منطقه از جمله مسائلی بود که به شکل جدی دنبال و در حال حاضر این دو مشکل مرتفع شده و علاوه بر اینکه گاز به این شهرک رسیده است آب سالم‌تر هم با خرید چاه آب هم به زودی در اختیار دامداران این شهرک قرار می‌گیرد.

اصراری بر کاشت گندم و جو نداریم

طلایی کشت گندم و جو را با توجه به شرایط اقلیمی و کمبود آب را از جمله دیگر مسائل و موضوعات مطرح در بخش کشاورزی قم دانست و گفت: گرچه برخی از کشاورزان هنوز به دنبال کشت جو و گندم هستند اما در عین حال چنانچه برداشت گندم از رقم چهار و نیم تن در هر هکتار کمتر باشد تقریباً کاشت این محصول در استان قم صرفه نداشته و جهاد کشاورزی هم اصراری بر کاشت گندم و جو ندارد.

وی پسته و صرفه اقتصادی این محصول در قم را از جمله مواردی عنوان کرد که کشاورزان می‌توانند با روی آوردن به کاشت آن علاوه بر صرفه اقتصادی به بحث مدیریت آب در استان هم کمک کنند.