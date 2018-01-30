آب مورد نیاز فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری کشاورزی خوزستان تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلام رضا شریعتی عصر امروز در حین بازدید معاون هماهنگی دفتر معاون اول رئیس جمهور در جمع خبرنگاران عنوان کرد: در ابتدای سال جاری دولت مصوبه ای به منظور بهبود وضعیت پنج مشکل اساسی و زیر بنایی در خوزستان در نظر گرفت. یکی از بخش های این مصوبه تخصیص آب طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری بود.

وی افزود: وزارت نیرو موظف بود تا یک ماهه آب مورد نیاز این طرح را تامین کند، اما این اتفاق بنا به دلایل و مشکلاتی انجام نگرفت. در همین راستا نامه ای به رئیس جمهور نوشته شد و پس از آن وی دستور صریح به وزارت نیرو داد تا با قید فوریت و دستوری که این کار سریعا انجام شود.

شریعتی تصریح کرد: وزارت نیرو بعد از دریافت دستور رئیس جمهور، جلساتی مفصل برگزار و نهایتا هفته گذشته نامه تقبل تخصیص آب فاز دوم طرح در ابعاد طرح یعنی ۲۳۸ هزار هکتار که ۹ هزار هکتار متعلق به ایلام و ۲۲۹ هزار هکتار خوزستان است، نوشته شد. اگرچه در این زمان و بر اساس نیاز این حجم بیشتر خواهد شد؛ با مذاکراتی که امروز انجام گرفت، امکان دارد که این حجم به ۲۴۸ هزار هکتار برسد.

استاندار خوزستان گفت: معاون هماهنگ کننده، معاون اول رئیس جمهور نیز به همراه مسئولان وزارت نیرو، جهاد کشاوری و سازمان محیط زیست برای بازدید نزدیک و برگزاری جلسات لازم برای راه های تأمین منابع مالی فاز دوماین طرح و همچنین تأکید بر تخصیص آب مورد نیاز و بررسی مسائل آب و فاضلاب خوزستان و به نوعی برای پیگیری مصوبه بزرگ دولت تدبیر و امید برای خوزستان که در ۱۵ فروردین ماه منعقد شده به استان سفر کرده است.

وی اظهار کرد: شهرهای شمال خوزستان مثل ایذه، باغملک، مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و صیدون و قلعه تل که در فاز اول نبوده را نیز اضافه کردیم.