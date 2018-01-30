۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۳۵

نخست‌وزیر بلژیک:

اتحادیه اروپا از تحریم‌های بیشتر علیه روسیه حمایت نمی‌کند

نخست‌وزیر بلژیک پس از دیدار با «دیمیتری مدودوف» همتای روس خود اعلام کرد که اروپا از تحریم‌های سنگین‌تر علیه روسیه حمایت نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «شارل میشل» (Charles Michel) نخست‌ وزیر بلژیک امروز سه شنبه و در جریان دیدار با «دیمیتری مدودوف» همتای روس خود با تأکید بر لزوم گفتگو و همکاری میان دو کشور اعلام کرد که اتحادیه اروپا قصد ندارد تا از اعمال تحریم‌ های بیشتر علیه مسکو حمایت کند.

این در حالیست که روز گذشته وزارت خزانه‌ داری آمریکا مقامات ارشد روسیه از جمله «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه و «دیمیتری مدودوف» نخست‌ وزیر روسیه را در فهرست تحریم های خود قرار داد.

وزارت خزانه داری آمریکا در این راستا، فهرستی از افرادی که تحت تحریم ها واقع می شوند را منتشر کرد. این فهرست شامل ۱۱۴ سیاستمدار روسیه و ۹۶ بازرگان است.

