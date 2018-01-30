به گزارش خبرنگار مهر، سعید شرفی ظهر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران پیرامون اکران فیلم های جشنواره فجر در همدان گفت: حوزه هنری از سال ۹۲ سینماداری مجموعه سینماهای کشور را به یکی از شرکتهای زیرمجموعه خود واگذار کرده و این موسسه ۱۲۰ سینما را در ۱۹ استان کشور اداره میکند.
وی بابیان اینکه استان همدان با بهره مندی از ۳ سینما، ۵ سالن و یکهزار و ۲۰۰ صندلی بعد از استان های اصفهان، تهران، فارس و خراسان رضوی پنجمین استان کشور در این زمینه است و رتبه قابل قبولی را در بین ۱۹ استان کشور دارد، گفت: ۳ سینمای فلسطین و قدس همدان و بهمن ملایر وجود دارد فعال بوده و سالانه در طول اکران هیچ ترافیکی در اکران فیلمها نداریم.
مدیر امور سینمایی حوزه هنری همدان با اشاره به اینکه فیلمهای هنر و تجربه نیز به صورت روزانه در سینمافلسطین اکران می شود، افزود: مجموعه سینماداری استان همدان دنبال نقدی است که پشت آن پیشنهاد سازنده باشد و بتوان از پیشنهادات در راستای ارتقای خدمات سینمایی بهره برد.
شرفی با بیان اینکه در سالنهای سینمایی بضاعت نمایش چند فیلم در یک سالن وجود دارد، گفت: در جشنواره فیلم فجر طبق نقدی که طی سالهای قبل به آن وارد بود، امسال برای همکاران رسانهای کارتهایی در نظر گرفته شده که بتوانند در طول جشنواره فیلمها را دیده و اخبار آن را پوشش دهند که این مسئله در راستای حمایت از رسانهها و خبرنگاران انجام شده است.
وی سانسهای اکران فیلمهای جشنواره فجر را در دو نوبت صبح و عصر ذکر کرد و بابیان اینکه نوبت صبح برای نمایش کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: سینمافلسطین همدان در سانسهای ۱۷:۳۰ و ۲۰ و سینما قدس در سانسهای ۱۸ و ۲۰:۳۰ اکران فیلمهای جشنواره فجر را در برنامه دارد.
شرفی از تلاش برای راه اندازی پیشفروش اینترنتی بلیت ها خبرداد و گفت: از میزان فروش گیشه جشنواره فجر ۵۰ درصد سهم سینما و ۵۰ درصد سهم استان است.
مدیر امور سینمایی حوزه هنری همدان قیمت بلیت فیلمهای جشنواره فجر را ۸ هزار تومان ذکر کرد و گفت: این مبلغ در پیشفروش اینترنتی ۶ هزار تومان خواهد بود.
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