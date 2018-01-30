رمز پیروزی انقلاب اسلامی تأسی از سیره حضرت زهرا(س) بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدناصرالدین نوری زاده، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: رمز موفقیت امام خمینی (ره) در پیروزی انقلاب اسلامی، تأسی و بهره گیری از سیره حضرت زهرا (س) بود.

وی اظهار داشت: حضرت امام خمینی(ره) در همه حالات زندگی خویش توسل ویژه ای به مادرش حضرت زهرا (س) داشت و خصایص و ویژگی‌های عبادی، اجتماعی و سیاسی آن حضرت را به بهترین نحو، سرلوحه کار خود قرار داد.

این مسئول فرهنگی، با اشاره به این نکته که حضرت امام (ره) تنها با تکیه و توکل بر قدرت خداوند همچون اجداد طاهرینش، پرچم اسلام را به دوش گرفت و دست رد بر سینه تمامی مستکبران عالم زد، افزود: اخلاص، ایثار، امید به نصرت الهی و شهادت، برای به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و از طرفی آگاهی و توجه به حوادث روز دنیا، برای ثابت ماندن این انقلاب، ضروری بود که امام در این زمینه موفق شد و انقلاب به پیروزی رسید.

نوری زاده، ضمن برشمردن ویژگی های انقلاب اسلامی، به جایگاه مرجعیت ، قدرت مذهب و اعتقادات دینی مردم اشاره کرد و افزود: در دنیای اسلام هیچ حکومتی بدین شکل با هویت اسلامی نداشتیم، بلکه امام چنین ظرفیتی را ایجاد کرد و قدرت پوشالی رژیم منحوس پهلوی و استکبار جهانی را به همگان ثابت کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران، با گرامی داشت یاد امام راحل ، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعان حرم اهل بیت علیهم السلام ، بر ضرورت حفظ دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و صیانت از آرمان امام، انقلاب اسلامی و تبعیت از مقام معظم رهبری به عنوان مهم ترین وظیفه دلسوزان نظام تأکید کرد.

وی، از شبکه تبلیغی، مبلغین و مبلغات، روحانیون مستقر در روستاها و شهرک های شهر و شهرستان های استان تهران خواست در این ایام ، آحاد جامعه را با علل و عوامل شکل گیری انقلاب اسلامی و اهداف امام راحل در مبارزه با رژیم شاهنشاهی، بهره گیری ایشان از سیره عملی حضرت زهرا (س) و قیام عاشورا ، نقش مبلغین و ائمه جماعات مساجد در پیشبرد این نهضت و ضرورت تبعیت از ولایت فقیه در هر زمان و مکان آشنا کنند.