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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۳۷

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران:

رمز پیروزی انقلاب اسلامی تأسی از سیره حضرت زهرا(س) بود

رمز پیروزی انقلاب اسلامی تأسی از سیره حضرت زهرا(س) بود

تهران- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به بزرگداشت ایام فاطمیه و تقارن آن با دهه فجر گفت: رمز موفقیت امام (ره) در پیروزی انقلاب اسلامی، تأسی از سیره حضرت زهرا(س) بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدناصرالدین نوری زاده، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: رمز موفقیت امام خمینی (ره) در پیروزی انقلاب اسلامی، تأسی و بهره گیری از سیره حضرت زهرا (س) بود.

وی اظهار داشت: حضرت امام خمینی(ره) در همه حالات زندگی خویش توسل ویژه ای به مادرش حضرت زهرا (س) داشت و خصایص و ویژگی‌های عبادی، اجتماعی و سیاسی آن حضرت را به بهترین نحو، سرلوحه کار خود قرار داد.

این مسئول فرهنگی، با اشاره به این نکته که حضرت امام (ره) تنها با تکیه و توکل بر قدرت خداوند همچون اجداد طاهرینش، پرچم اسلام را به دوش گرفت و دست رد بر سینه تمامی مستکبران عالم زد، افزود: اخلاص، ایثار، امید به نصرت الهی و شهادت، برای به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و از طرفی آگاهی و توجه به حوادث روز دنیا، برای ثابت ماندن این انقلاب، ضروری بود که امام در این زمینه موفق شد و انقلاب به پیروزی رسید.

نوری زاده، ضمن برشمردن ویژگی های انقلاب اسلامی، به جایگاه مرجعیت ، قدرت مذهب و اعتقادات دینی مردم اشاره کرد و افزود: در دنیای اسلام هیچ حکومتی بدین شکل با هویت اسلامی نداشتیم، بلکه امام چنین ظرفیتی را ایجاد کرد و قدرت پوشالی رژیم منحوس پهلوی و استکبار جهانی را به همگان ثابت کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران، با گرامی داشت یاد امام راحل ، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعان حرم اهل بیت علیهم السلام ، بر ضرورت حفظ دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و صیانت از آرمان امام، انقلاب اسلامی و تبعیت از مقام معظم رهبری به عنوان مهم ترین وظیفه دلسوزان نظام تأکید کرد. 

وی، از شبکه تبلیغی، مبلغین و مبلغات، روحانیون مستقر در روستاها و شهرک های شهر و شهرستان های استان تهران خواست در این ایام ،  آحاد جامعه را با علل و عوامل شکل گیری انقلاب اسلامی و اهداف امام راحل در مبارزه با رژیم شاهنشاهی، بهره گیری ایشان از سیره عملی حضرت زهرا (س) و قیام عاشورا ، نقش مبلغین و ائمه جماعات مساجد در پیشبرد این نهضت و ضرورت تبعیت از ولایت فقیه در هر زمان و مکان آشنا کنند.

کد مطلب 4214740

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