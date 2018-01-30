علمای بحرین: نظام بحرین ادامه دهنده مسیر فرعون و هامان است

به گزارش خبرگزاری مهر، علمای شیعیان بحرین در واکنش به اقدام دیوان عالی بحرین به تایید حکم های صادره علیه آیت الله عیسی قاسم، ادامه سلب تابعیت، تبعید شهروندان و صدور حکم های اعدام مجدد بیانیه ای صادر کردند.

متن این بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

(إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِی الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَها شِیَعاً یَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ یُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَیَسْتَحْیِی نِساءَهُمْ إِنَّهُ کانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ. وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ . وَنُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما کانُوا یَحْذَرُونَ) القصص ٤-٦

نظام بحرین همچنان مسیر فرعون و هامان و لشگریان آنان را ادامه میدهد و سیستم قضایی بحرین هم همچنان ابزاری در دست نظام برای سرکوب طائفه ای خاص از مردم (شیعیان) است.

اعتقاد ما به حقانیت حرکت ملی مان برای تغییر وضعیت تاریکی که وطن از آن رنج میبرد و مردم پناهی از جهنم آن ندارند، بیش از پیش شده است.

صدور حکم های اعدام ، سلب تابعیت و تبعید شهروندان و همچنین جرم شمردن شعائر دینی و فریضه خُمس جنگ با موجودیت دینی و هویت بحرینی و به بازی گرفتن خون ها و جان هاست، این بالاترین درجه تهدید علیه یک ملت می باشد.

مردم حکومتی که مدافع آنان باشد، سیستم قضایی منصف، سیستم امنیتی که از آنان حمایت کند و دولتی که دین و حقوق قانونی آن را محترم شمرد، در اختیار ندارند.

کدام ملت است که از آن توقع رود این ذلت را بپذیرد و در مقابل این ظلم سر فرود آورد؟

علیرغم وجود تمامی وسایل تهدید و ارهاب دیکتاتور مآبانه ملت ما حرکت ملی خود را با جدیت تمام ادامه خواهد داد و از تکلیف شرعی خود کوتاهی نخواهد نمود.

راهی که خون پاک شهدای بزرگ‌ما ترسیم نموده اند شور بیشتری خواهد گرفت باذن الله. با نزدیک شدن به سالگرد ۱۴ فوریه روز عزت و کرامت با شهدای و تمامی ایثارگران این راه تجدید بیعت نموده و تاکید می نماییم اراده ملت ما امروز قوی تر از پیش است."طوفانی که بپا خواسته آرام نخواهد گرفت"* جز با باز پس‌گرفتن حقوق مشروع ملت.

ما در این راه «صبر جمیل» می ورزیم که به حول و قوه الهی این صبر ما پایان یافتنی نیست.

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ