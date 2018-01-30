توزیع ۲۱۸ هزار تن آرد در کرمان/۶ کارخانه‌ آرد استان درجه یک هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نژادبیگلری ظهر سه شنبه در جلسه درجهبندی نانواییهای شهرستان رفسنجان اظهار داشت: طرح جامع نان سالم با عنوان از منزل تا سفره را در پنج گام و هدف تهیه کردیم و گام اول در مورد بهینهسازی کاشت، داشت و برداشت است.
وی افزود: استانداردسازی ناوگان حمل و نقل، تجهیز مراکز ذخیرهسازی و سیلوها، به روزکردن روش کارخانههای آرد و ارتقای سطح کمی و کیفی نانواییها گامهای دوم تا پنجم طرح هستند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان با بیان اینکه کل توزیع آرد استان کرمان قبل از اجرای طرح جامع نان سالم ۶۸ هزار تن بود، تصریح کرد: این میزان هر سال افزایش مییابد به نحوی که سال ۹۳ به ۱۴۵ هزار تن، سال ۹۴ به ۱۵۴ هزارتن، سال گذشته به ۲۰۴ هزار تن و امسال به ۲۱۸ هزار و ۵۰۰ تن رسیدیم و اکنون افزایش چهار برابری را از ابتدای شروع طرح شاهد هستیم.
وی ابراز کرد: در گذشته شاید روی بحث مبارزه با آفات و علفهای هرز با این حساسیت اقدام نمیشد، اما در این چند سال با اجرای طرح رعایت میشود، همچنین در بحث آبیاری و برداشت کمباینها نظارت خوبی انجام میشود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان تصریح کرد: در همه سیلوهای استان تابلوهای زردرنگ مبنی بر شستوشوی ماشینهای حمل بار نصب شده است و ماشینهای حمل بار حتما شستوشو شده و بار آنها بدون شستوشو تخلیه نمیشود.
نژادبیگلری عنوان کرد: سیلوی سیرجان اسفند ۹۵ با ۵۰ هزار تن ظرفیت ذخیرهسازی افتتاح شد و سیلوی ارزوئیه چهار سال است در مدار قرار گرفته و سایت روباز ارزوئیه سال گذشته افتتاح شد. سیلوی ماهان و جیرفت نیز که بیش از ۳۵ سال از آن استفاده میشد و تمام خطوط انتقال گندم آنها فرسوده و مستهلک شده بودند، تعمیر و بازسازی شدند.
وی با بیان اینکه هفت کارخانه آردسازی در استان داریم که شش کارخانه در حد درجه یک هستند، یادآور شد: این کارخانجات سیستمهای قدیمی را کنار گذاشته اند و سیستم های بروز دنیا در آن پیاده شده و کیفیت آرد نسبت به گذشته بهتر شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان در این زمینه ادامه داد: یکی از کارخانه کرمان که حدود ۵۰ سال قدمت دارد که در حال حاضر در حال ساخت کارخانه جدید خود در شهرک صنعتی خضرا است که کارخانه خود را به آنجا منتقل کند و ۲۲ بهمن سال آینده افتتاح میشود و با این اتفاق تمام کارخانههای استان در حد درجه یک شده و انقلابی در سیستم آردسازی استان صورت میگیرد.
نژادبیگلری به خودکفایی استان در تولید آرد نیز اشاره و تصریح کرد: در گذشته اکثر آرد مصرفی ما از استانهای همجوار میآمد اما در حال حاضر دیگر این اتفاق نمیافتد و خودمان آرد تولید میکنیم.
وی اضافه کرد: ۲۷ شاخص کمی و کیفی در طرح درجهبندی نانواییها در نظر گرفته شده و به سه درجه طلایی، نقرهای و برنزی نانواییها درجهبندی میشوند که براساس آن درجه نانواییها مشخص میشود.
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