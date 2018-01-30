اجرای عملیات اصلاح و توسعه ۴۲ کیلومتر از شبکه‌ آب استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد بختیاری‌فر ظهر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران در خصوص هزینه‌کرد تبصره ۳ اظهار داشت: شرکت آبفا در شهر همدان طی ۹ ماه اول سال جاری ۴.۵ میلیارد تومان درآمد از محل تبصره ۳ داشته که در ازای آن ۱۱ میلیارد تومان تعهد قرارداد اجرای پروژه منعقد کرده و میزان هزینه‌کرد بیش از این میزان بوده است.

وی بابیان اینکه خرید لوله و اتصالات و پرداخت خسارت حفاری شهرداری نیز در این بخش محاسبه شده است، گفت: در عملیات اجرایی اصلاح شبکه میزان تعهد آبفا در استان همدان ۱۷ کیلومتر بود که طی ۹ ماه ابتدای امسال ۲۴.۷۳ کیلومتر اصلاح شبکه صورت گرفته که این میزان نیز بیش از تعهد بوده است.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب همدان با بیان اینکه در توسعه شبکه نیز تعهد اجرای پروژه ۳.۴ کیلومتر بوده که از محل تبصره ۳ کار انجام شده و ۱۰.۶۵ کیلومتر پیش رفته است، افزود: این میزان اجرای کار نشان از انجام ۳۱۳ درصدی تعهد دارد.

وی گفت: در مجموع در عملکرد تبصره ۳ در ۹ ماهه امسال، عملیات اصلاح و توسعه برای ۴۲ کیلومتر از شبکه‌های آب استان همدان انجام شده است.

بختیاری‌فر یادآور شد: از محل درآمد تبصره ۳ در بخش فاضلاب ۵ کیلومتر تعهد اصلاح شبکه بوده که عملکرد شرکت حدود ۶ کیلومتر و بیش از تعهد بوده است.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب همدان با بیان اینکه امسال ۳۹.۴۳ کیلومتر عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب انجام شده است، افزود: ۶ کیلومتر نیز اصلاح شبکه فاضلاب انجام شده و درمجموع ۴۵ کیلومتر عملیات اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب انجام شده است.

معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان همدان نیز با بیان اینکه در سال جاری از محل‌های مختلف تاکنون ۴۰ میلیارد تومان اعتبار به شرکت آب و فاضلاب استان همدان تخصیص یافته است، گفت: بیش از ۵۰ درصد این اعتبارات از محل ملی است.

سعید میرزایی با بیان اینکه از کل اعتبارات استان تاکنون به طور متوسط ۳۶ درصد تخصیص یافته است، گفت: ۴۶ درصد اعتبارات استانی تخصیص یافته است.

وی با اشاره به اینکه بررسی‌های کمیته فنی شرکت سبب تبدیل پروژه ۵ میلیارد تومانی به یک پروژه ۲۰۰ میلیون تومانی شد، به انتقال ۵۰۰ لیتر در ثانیه پساب فاضلاب به نیروگاه مفتح اشاره و عنوان کرد: دشت کبودراهنگ و فامنین از دشت‌های بحرانی استان همدان هستند.