۱۰۰۰ برنامه به مناسبت دهه فجر به همت سپاه بهشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عابدین داغمه چی عصر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب و بسیج رسانه اعلام برنامه های دهه فجر این ناحیه ، گفت: تمامی حوزه های این ناحیه برنامه های خود را تدوین و آماده اجرا دارند و این برنامه ها شامل برنامه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی است.

فرمانده سپاه ناحیه بهشهر با اشاره به برخی از برنامه های ویژه دهه فجر این ناحیه، گفت: برگزاری یادواره های شهدا، دیدار با خانواده های شهدا، برگزاری نهضت روشنگری، مسابقات ورزشی و فرهنگی، گشت محله محور، اکران فیلم جشنواره عمار، افتتاح پروژه های عمرانی و اقتصاد مقاومتی، ویزیت رایگان، دیار با امام جمعه های بهشهر و زاغمرز و.. از برنامه های این ناحیه است.

داغمه چی گفت: «سربلندی ملت ایران در پرتو جمهوری اسلامی، اقتدار همه جانبه و اقتصاد مقاومتی» به عنوان شعار دهه مبارک فجر امسال تعیین شده است و برنامه های ما بر همین اساس است و با استفاده از روش های نوین برای جوانان و نوجوانان ارائه می شود.

وی بیان داشت: علاوه بر اجرای برنامه های فرهنگی همچون گشت محله محور با پشتیبانی بسیج محلات، که مهمترین برنامه های ما را در این ایام شامل می شود، توجه به اجرای برنامه های اقتصادی، عمرانی و محرومیت زدایی با قوت انجام می شود.

فرمانده سپاه ناحیه بهشهر با اعلام اینکه در ایام الله دهه فجر ۵ خانه محروم در روستاهای سارو، نمک چال، محمدآباد و دو خانه محروم شهری به پایان رسیده و افتتاح می شود؛ یادآور شد: تا پایان سال ۲۰ مسکن محرومان به این افراد بی سرپناه تحویل داده می شود.

داغمه چی، همچنین به اجرای طرح « همگام با کشاورز» اشاره کرد و گفت: این طرح به همت بسیج مهندسان در دست انجام است و ۳۰ مهندس جوان با حضور در مزارع، آخرین داشته های خود را به صورت عملی در اختیار کشاورزان قرار می دهند.

وی همچنین با تاکید بر قوت بخشیدن به فعالیت های خدمات اجتماعی در محلات افزود: این طرح از برنامه های مهم سپاه است که با نگاه اثرگذاری و رفع مشکلات مردم با قوت در دست اجرا است.

فرمانده سپاه ناحیه بهشهر با اشاره به برگزاری نشست ها و نهضت روشنگری گفت: فتنه ای که دشمنان ما اسراییل و آمریکا با پشتیبانی عربستان، منافقان و سلطنت طلبان در دی ماه امسال در کشور به پا کردند برنامه ای برای فلج اقتصادی و امنیتی بود که با بصیرت مردمی و تبعیت از رهبری خنثی شد.

داغمه چی اظهار کرد: مردم بهشهر در ۱۶ دی ماه امسال، با راهپیمایی عظیم خود علیه اغتشاشات اخیر، حماسه بزرگ در حمایت از انقلاب و ارزش ها خلق کردند.

وی گفت: حضور با صلابت و با شکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن مهمترین و اصلی ترین برنامه دهه فجر است که خط بطلانی بر یاوه گویی های دشمنان است و با شکوه هر چه تمام تر برگزار می شود.