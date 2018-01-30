۳۸ طرح عمرانی دهه فجر در جویبار کلنگ زنی و افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر رجبعلی وهابی روزسه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام اینکه بیشترین طرح ها در حوزه هزینه ها در حوزه صنعت بوده است، افزود: در این ایام ۵ طرح صنعتی با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به بهره برداری می رسد.

فرماندار جویبار از بهره برداری چهار طرح در حوزه جهاد بااعتباری بالغ بر یک میلیاردو ۸۰۰میلیون تومان خبردادو گفت: ۴ طرح شهرداری جویباربا اعتبار یک میلیاردو ۱۵۰ میلیون تومان در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

وی به آغاز اجرایی شدن چهار طرح در این شهرستان اشاره و خاطر نشان کرد: برای اجرای این طرح ها حدود۳۲ میلیارد تومان هزینه نیاز است.

فرماندار جویبار بیان کرد: بالاترین هزینه مربوط به احداث اسکله پشتیبانی پرورش ماهی در قفس با اعتباربالغ بر ۳۱ میلیاردو ۴۰۰ میلیون تومان است و مابقی آن مربوط به ساختمان دهیاری سروکلا، دیوکلا و حاجی کلا است.

وی دیگر طرح های افتتاحی در شهرستان جویبار را در حوزه های راه وشهرسازی، ساخت خانه محروم، هفت طرح بخشداری مرکزی،سه طرح بخشداری گیلخواران و هشت طرح برق رسانی اعلام کرد.