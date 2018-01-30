دولت برای کمک به رونق تولید اهتمام جدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی امروز در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان اهتمام جدی دولت برای کمک به رونق تولید، اظهار داشت: اگر مطالبات بانکی به موقع از طرف صاحبان واحدهای تولیدی پرداخت شود می تواند در تامین منابع موردنیاز برای ارائه خدمات به سایر واحدهای تولیدی موثر شود.

در این نشست به مسائلی همچون بخشش جرائم مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، استمحال و تقسیط تسهیلات بانکی تبادل نظر شد ‌و همچنین اعلام شد با آسیب شناسی موانع سرراه تولید، پیشنهادات کارشناسی برای تصمیم گیری به دبیرخانه کارگروه ارسال شود.

در پایان این نشست مقرر شد کار گروهی متشکل از کارشناسان حوزه های مختلف چالش ها و موانع پیش روی در تولید را بررسی و با ارائه پیشنهادات لازم چشم انداز توسعه و رونق تولید در استان ترسیم شود.