دولت با جدیت به دنبال صرفه جویی انرژی است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرباسیان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: رئیس جمهور در ارتباط با خودروهای فرسوده مباحثی را اعلام کرده است که منابع مورد نیاز آن باید از محل صرفه جویی انرژی تامین شود؛ اما قرار بر این است که وزارت نفت تنخواهی در اختیار داشته باشد که قطعات منفصله وارد نماید و پس از آن، تولید خودرو صورت گیرد و تولیدات جدید، جایگزین خودروهای فرسوده شود. پس باید اصلاحیه قانون را به نحوی پیش برد که صرفه جویی انرژی صورت گیرد و از محل آن، منابع لازم تامین شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دولت برای درآمدهای ناشی از صرفه جویی انرژی، کیسه ندوخته است و این درآمدی نیست که در بودجه در نظر گرفته شده باشد؛ بلکه منابع مازادی است که باید در جای خود هزینه شود. البته دولت با جدیت به دنبال صرفه جویی در مصرف انرژی است.