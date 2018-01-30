راز خروج معارضان سوری وابسته به ترکیه از نشست سوچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نشست گفتگوهای ملی سوریه در شهر سوچی روسیه امروز سه شنبه با کمی تاخیر از موعد اصلی آن یعنی بیش از دو ساعت تاخیر آغاز شد و این به سبب اختلافاتی بود که به خروج هیات معارضان سوری که از آنکارا آمده بودند، منتهی شد.

در بیانیه هیات معارضان سوری ادعا شده است: وعده هایی که داده شد محقق نشد نه بمباران غیرنظامیان متوقف شد و نه پرچم های نظام از پوسترها و آرم نشست برداشته شد. جدای از آن اصول دیپلماتیک از سوی کشور میزبان وجود ندارد. ما در فرودگاه ماندیم و با ورود زیر پرچم و پلاکاردهای نظام مخالفت کردیم از همین رو تصمیم به عدم مشارکت در نشست سوچی و تحریم آن و بازگشت به آنکارا گرفتیم.

خبرنگار الجزیره گزارش داد: هیات معارضان سوری که از آنکارا آمده بودند و شامل حدود ۱۰۰ نفر بودند تصمیم به خروج از نشست به سبب آرم نشست که حامل پرچم سوریه است، گرفتند. آنها حتی از تحویل کارت شرکت در نشست به دلیل اینکه آرم دولت سوریه را داشت خودداری کردند. آنها حتی حاضر به خروج از فرودگاه به سبب آرم های نصب شده در فرودگاه نشدند.

این در حالی است که درگیری لفظی میان شرکت کنندگان در نشست ایجاد شد و برخی روسیه را متهم به بمباران غیرنظامیان در حملات هوایی خود در سوریه کردند و از سوی دیگر حامیان روسیه در این نشست نیز حمایت خود را از روسیه اعلام کردند.