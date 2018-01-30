امام جمعه کرمان از طرح ترفیع گنبد حرم امام حسین (ع) بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمان، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی در بازدید از پروژۀ معراج، طرح ترفیع گنبد حرم مطهر امام حسین (ع) که در کرمان در دست اقدام است؛ خطاب به دست اندرکاران گفت: شما در یک میدان جهادی کار می‌کنید و گزارشاتی که به بنده داده شده، مرا شیفتۀ زیارت این مجموعه از نزدیک کرد.

امام جمعه کرمان اظهار داشت: از لحظۀ ورود به این مکان دو موضوع جذاب ذهن مرا به خود مشغول کرد؛ یکی اخلاص دست اندرکاران که در هر کاری باشد، تاثیر عجیبی در فرآیند کار دارد و خدا برای کسانی که مجاهدانه تلاش کنند، راه‌های بسیاری را برای ادامۀ موفقیت آمیز کار، باز می‌کند.

وی در ادامه دومین نکتۀ جذاب را، گرد آمدن ظرفیت‌های علمی و مهندسی دانست که بخشی از آن معجزه‌آسا اتفاق افتاده و کار برای سیدالشهدا علیه السلام با انگیزه‌های پاک، این معجزه را رقم زده است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان تصریح کرد: این ظرفیت علمی می‌تواند منشأ برکات فراوانی شود و نباید در همین‌جا متوقف شود.

وی ابراز کرد: ان شاءالله این گنبد به مبارکی و با دقت هر چه تمام‌تر ساخته می‌شود؛ لیکن باید از این فکر و تجربه بهره‌برداری‌های مناسب در حوزه‌های مختلف صورت پذیرد.

حجت الاسلام علیدادی تصریح کرد: راه را باز کنید که دانشجویان فنی و مهندسی بیایند کار شما را از نزدیک ببینند تا در ذهنشان تاثیر مثبت بگذارد و آن‌ها را به چهره‌های مطرح تبدیل کند.

وی دارا بودن تجربه، اخلاص و بالا بودن سطح علمی پروژۀ ترفیع گنبد حرم مطهر امام حسین (ع) را از ویژگی‌های این طرح برشمرد و گفت: در این پروژه مدیریت عالی، اخلاص بالا، علم قابل توجه و تجربۀ ستودنی با هم معجونی درست کرده که در قالب یک کارگاه، پشتوانه‌ای برای استان کرمان و کشور است و باید ضمن حفظ آن در تسری دادنش به سایر نقاط کشور تلاش شود.

امام جمعه کرمان با تشکر و تقدیر از دست اندرکاران این پروژه، تاکید کرد: آن‌چه در کارگاه ساخت گنبد حرم مطهر امام حسین علیه السلام در کرمان و همچنین مقاوم سازی حرم مطهر در کربلا اتفاق می‌افتد، ثبت و ماندگار شود.

لازم به ذکر است ضمن بازدید امام جمعه کرمان از کارگاه‌های ساخت قالب بتنی، خشت مسی و طلاکاری، علی مهاجری رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمان توضیحات مربوطه را ارائه داد؛ در این توضیحات علی مهاجری که به تازگی از کربلا مراجعت نموده توضیحات مفصلی پیرامون نحوۀ مقاوم سازی و بازسازی حرم مطهر سیدالشهدا علیه السلام بیان کرد.