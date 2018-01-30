به گزارش خبرنگار مهر، محرم جعفری عصر سه‌شنبه در تشریح اقدامات این اداره کل در حوزه آثار باستانی و تاریخی تصریح کرد: به دلیل اهمیت این اثر باستانی، امسال عملیات پی‌گردی و مرمت اضطراری جهت حفاظت از کهنه قلعه آغاز شد.

وی افزود: علاوه بر این عملیات مرمت و بازسازی کاروانسرای قانلی بولاغ نیز ادامه یافت و امسال عملیات اجرایی احداث موزه مشگین شهر آغاز شد.

رئیس میراث فرهنگی مشگین شهر همچنین به مطالعات و کاوش‌های باستان‌شناسی در قزیلی قیه احمد بیگلو اشاره کرد و بیان داشت: طرح پوشش آثار باستانی کشف شده در شهر یری نیز در ۹ ماهه امسال تهیه شد.

جعفری همچنین به شناسنامه‌دار کردن ۶۵۰ مورد شی تاریخی اشاره و تأکید کرد: امسال نقشه املاک محوطه بقعه شیخ حیدر نیز تهیه شده و واگذاری‌ها در دست اقدام است.

وی متذکر شد: شهرستان مشگین شهر یکی از قدیمی‌ترین مناطق استان اردبیل است که آثار تاریخی و باستانی متعددی در گستره آن قرار گرفته است.