پس از نتانیاهو؛ امارات خواستار «اصلاح برجام» شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالله بن زاید آل نهیان» وزیر خارجه امارات متحده عربی پس از نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز سه‌شنبه در یادداشتی در «فایننشال تایمز» تلاش کرد خط سیر اربابان آمریکائی خود را تکرار کند؛ لذا در اظهاراتی مضحک خواستار تغییر توافق هسته ایِ ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) موسوم به «برجام» شد.

وزیر خارجه امارات متحده عربی در این یادداشت با این ادعا که ایران پس از توافق هسته ای به تعدیل رفتار خود در منطقه مبادرت نورزیده است، خواستار تلاش های بین المللی برای مهار ایران شد!

وی در ادامه این یادداشت از اتحادیه اروپا خواست تا برای تغییر در برجام به ایران فشار بیاورد.

رئیس دستگاه دیپلماسی امارات در ادامه «توافق جدید» مورد نظر خود را برخوردار از سه شرط توصیف کرد؛ توقف حمایت ایران از متحدان منطقه‌ای‌ اش، محدود شدن فعالیت‌ های منطقه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و محدود شدن برنامه موشکی ایران تا سطحی منطقی.