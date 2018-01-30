اتخاذ تصمیماتی برای جلوگیری از افت فشار گاز در استان تهران 

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با بارش برف در اکثر مناطق کشور و کاهش دمای هوا و افزایش میزان مصرف گاز، جلسه ای به منظور هماهنگی و پیشگیری از افت فشار گاز ومدیریت بهینه مصرف در استان تهران برگزار شد.
با حضور امامی امین معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، شعیبی مشاور ومدیرکل حوزه استاندار، ضیاءالدین صبوری مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری، الماسی مدیرکل بحران استانداری تهران و مدیران آبفا،شرکت گاز ، پالایش و پخش فرآورده های نفتی و رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان برگزار شد.
در این جلسه دارابی، مدیرعامل شرکت گاز استان تهران گزارشی از وضعیت مصرف گاز استان و وضعیت فشار گاز همزمان با کاهش دما در استان تهران ارائه داد.
در ادامه با بررسی اعضاء و تصمیم معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران مقرر شد؛از چهارشنبه ١١ بهمن ماه با هماهنگی شرکت های گاز و پخش و پالایش فر آورده های نفتی تا اطلاع ثانوی به منظور صرفه جویی در مصرف گاز و در راستای کمک به مدیریت بهینه مصرف در مناطق سردسیر و برفی و همچنین تأمین مناسب انرژی موردنیاز مناطق زلزلهزده غرب کشور از ساعت ١٨ سیستم های گرمایشی همه ادارات، دستگاه ها و وزارتخانه های لشگری و کشوری واقع در استان تهران از مدار خارج شود و همچنین فعالیت ایستگاه های گاز سی ان جی کنترل شود.
همچنین ترویج فرهنگ صرفه جویی گاز در روزهای سرد از سوی صدا و سیما در جلسه مورد تاکید قرار گرفت.
گفتنی است، تصمیمات این جلسه به منظور تامین افت فشار گاز در پی کاهش دمای روزهای اخیر در استان تهران اتخاذ شده است.
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