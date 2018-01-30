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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۲۵

در گفتگو با مهر مطرح شد:

کشف ۱۵ فقره سرقت خشن و دستگیری ۶ سارق

کشف ۱۵ فقره سرقت خشن و دستگیری ۶ سارق

کرمانشاه- رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه از کشف ۱۵ فقره انواع سرقت خشن و دستگیری ۶ نفر سارق خبر داد

سرهنگ محمدرضا امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در اجرای دستورالعمل ابلاغی پلیس آگاهی ناجا، طرح مذکور در قالب طرح استانی  با تدوین دستورالعمل مربوطه به مدت یک روز در سطح انتظامی استان به مرحله اجرا درآمد. 

وی اظهارداشت: در این راستا با استفاده از توان عملیاتی پلیس آگاهی و سایر یگان های انتظامی ۱۵ فقره سرقت خشن کشف و ۶ سارق دستگیر شدند. 

رئیس پلیس آگاهی کرمانشاه به مردم توصیه کرد: از سوار کردن مسافران مشکوک که تقاضای سرویس دربستی به مقصد خارج از شهر یا مکان های نامطمئن را دارند پرهیز کنید.

کد مطلب 4214779

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