کشف ۱۵ فقره سرقت خشن و دستگیری ۶ سارق

سرهنگ محمدرضا امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در اجرای دستورالعمل ابلاغی پلیس آگاهی ناجا، طرح مذکور در قالب طرح استانی با تدوین دستورالعمل مربوطه به مدت یک روز در سطح انتظامی استان به مرحله اجرا درآمد.

وی اظهارداشت: در این راستا با استفاده از توان عملیاتی پلیس آگاهی و سایر یگان های انتظامی ۱۵ فقره سرقت خشن کشف و ۶ سارق دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی کرمانشاه به مردم توصیه کرد: از سوار کردن مسافران مشکوک که تقاضای سرویس دربستی به مقصد خارج از شهر یا مکان های نامطمئن را دارند پرهیز کنید.