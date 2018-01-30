هنرمندان در فضا آرایی نوروزی محیط شهری سرعین مشارکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نایب حبیبی عصر سه‌شنبه در جلسه بررسی برنامه های نوروزی شهرداری سرعین تصریح کرد: امسال در قالب فراخوان آثار هنرمندان برای فضا آرایی شهر سرعین دریافت و از ایده‌های جدید در فضا آرایی نوروز استفاده می‌شود.

وی افزود: به مناسبت سال نو، تمامی هنرمندان می‌توانند ایده‌های خود را تا ۱۵ بهمن‌ماه سال جاری در قالب دو مجموعه المان‌های شهری و فضا آرایی به دبیرخانه زیباسازی در مجموعه شهرداری سرعین تحویل دهند.

به گفته شهردار سرعین تصاویر باید در قالب پوستری به ابعاد ۵۰ در ۷۰ سانتی‌متر و از سه زاویه بوده و آثار ارائه شده توان برقراری ارتباط و تعامل با مخاطب عمومی را داشته باشد.

حبیبی تاکید کرد: مواد مورد نیاز اجرای طرح باید به شکلی انتخاب شود که ماندگاری آثار در طولانی‌مدت تضمین شود و تمامی آثار با در نظر گرفتن حال و هوای سال نو و آغاز فصل بهار طراحی شود.

وی همچنین توجه به مؤلفه‌های بومی را ضروری دانست و افزود: مؤلفه‌های فرهنگی و بومی در طراحی اهمیت ویژه داشته و انتظار می‌رود طراحی‌ها نیز به رنگ مناسب فصل و آغاز سال نو توجه داشته باشد.

شهردار سرعین متذکر شد: این فراخوان با هدف نشاط‌آفرینی و جلب ایده‌های خلاقانه منتشر شده و پیش‌بینی می‌شود با اجرای ایده‌ها چهره این شهر گردشگری در آستانه سال نو متحول شود.