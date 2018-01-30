۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۵۰

شهردار سرعین خواستار شد؛

هنرمندان در فضا آرایی نوروزی محیط شهری سرعین مشارکت کنند

سرعین - شهردار سرعین خواستار مشارکت هنرمندان در فضا آرایی محیط شهری سرعین برای ایام نوروز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نایب حبیبی عصر سه‌شنبه در جلسه بررسی برنامه های نوروزی  شهرداری سرعین تصریح کرد: امسال در قالب فراخوان آثار هنرمندان برای فضا آرایی شهر سرعین دریافت و از ایده‌های جدید در فضا آرایی نوروز استفاده می‌شود.

وی افزود: به مناسبت سال نو، تمامی هنرمندان می‌توانند ایده‌های خود را تا ۱۵ بهمن‌ماه سال جاری در قالب دو مجموعه المان‌های شهری و فضا آرایی به دبیرخانه زیباسازی در مجموعه شهرداری سرعین تحویل دهند.

به گفته شهردار سرعین تصاویر باید در قالب پوستری به ابعاد ۵۰ در ۷۰ سانتی‌متر و از سه زاویه بوده و آثار ارائه شده توان برقراری ارتباط و تعامل با مخاطب عمومی را داشته باشد.

حبیبی تاکید کرد: مواد مورد نیاز اجرای طرح باید به شکلی انتخاب شود که ماندگاری آثار در طولانی‌مدت تضمین شود و تمامی آثار با در نظر گرفتن حال و هوای سال نو و آغاز فصل بهار طراحی شود.

وی همچنین توجه به مؤلفه‌های بومی را ضروری دانست و افزود: مؤلفه‌های فرهنگی و بومی در طراحی اهمیت ویژه داشته و انتظار می‌رود طراحی‌ها نیز به رنگ مناسب فصل و آغاز سال نو توجه داشته باشد.

شهردار سرعین متذکر شد: این فراخوان با هدف نشاط‌آفرینی و جلب ایده‌های خلاقانه منتشر شده و پیش‌بینی می‌شود با اجرای ایده‌ها چهره این شهر گردشگری در آستانه سال نو متحول شود.

