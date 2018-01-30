به گزارش خبرنگار مهر، محمود نیلی بعد از ظهر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان اینکه یک هزار و ۹۵۱ دانشجو در دانشگاه صنعتی همدان مشغول به تحصیل هستند، گفت: از این تعداد یک هزار و ۷۵۸ دانشجو در مقطع کارشناسی و ۱۹۳ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می کنند.

وی تعداد رشته‌های مقطع کارشناسی این دانشگاه را ۷ رشته و تعداد رشته‌های کارشناسی ارشد را ۴ رشته عنوان کرد و گفت: تاکنون یک هزار و ۹۳۱ نفر از دانشگاه صنعتی همدان فارغ‌التحصیل شده و به جامعه صنعتی پیوسته اند.

وی از صدور برگ معافیت تحصیلی برای ۳۳۴ دانشجوی پسر خبرداد و ادامه داد: امسال تعداد دانشجویان آقا در این دانشکده به بیش از ۵۶ درصد مجموع دانشجویان رسید.

رئیس دانشگاه صنعتی همدان با اشاره به تأسیس کانون شکوفایی این دانشگاه، گفت: آزمایشگاه مرکزی با تمام مشکلات موجود راه اندازی و ۱۰ دستگاه تکنولوژی‌های برتر برای آزمایشگاه مرکزی تهیه شد.

وی در ادامه بااشاره به اینکه ارتباط دانشگاه و صنعت چالشی کشوری است و این موضوع نهادینه نشده است، گفت: همدان صنعت قابل توجهی ندارد و از سویی دانشگاه زیرساختهای لازم را برای رفع بخشی از مشکلات صنعت نداشته است.

نیلی با بیان اینکه در تلاشیم تا اتصال مدیران صنایع و مدیران کل را با دانشجویان برقرار و واسطه‌ها را حذف کنیم، گفت: طی سالهای گذشته برخی دانشگاه ها پذیرش دانشجو نداشتند و به نوعی رو به تعطیلی می‌روند.

نیلی با بیان اینکه اگر من مسئول کارآفرینی استان همدان باشم به گونه دیگری عمل می‌کنم، عنوان کرد: معدن همدان در کشور رتبه ۸ را دارد ولی ۹۹.۲ درصد از ظرفیت معادن و بهره وری از آن رها شده و تنها ۸ درصد فرآوری انجام می شود.

رئیس دانشگاه صنعتی همدان در ادامه به اتمام و تکمیل پروژه دانشکده فناوریهای نوین مرحوم محمدعلی فرشچیان در دانشگاه صنعتی همدان اشاره کرد و گفت: دو مشخصه مهم این پروژه دستاوردهای مهم آن و دوم سرعت اجرا و بهره‌وری است.

وی با بیان اینکه پروژه دانشکده فناوریهای نوین ۲۵ دی ماه سال ۹۰ عقد قرارداد شد و در سال ۹۳ به میزان ۳۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و می توان گفت پروژه در آن زمان متوقف بود و از رده پروژه‌های نیمه فعال نیز خارج شده بود، گفت: شهریور ماه سال ۹۳ طی بررسی‌هایی راه اندازی و ادامه آن به دغدغه دانشگاه تبدیل شد.

وی بابیان اینکه متاسفانه بسیاری از تجهیزات این مرکز در کانتینرها انبار شده بود که با ایجاد سیستمی قوی شروع به بازسازی و احیای پروژه کردیم و پیمانکار به دلیل افزایش قیمت دلار از ادامه کار امتناع داشت و پروژه در شرایط بدی بود، گفت: نخستین اقدام ما اصلاح نقشه‌ها بود.

نیلی با بیان اینکه در همان زمان متوجه شدیم خانواده مرحوم فرشچیان به دنبال پروژه نیمه کاره ای بودند تا آن را حمایت کنند؛ عنوان کرد: طرح پروژه را به آنها ارائه کردیم و حدود ۵ ماه در حال مذاکره بودیم اما در نهایت به نتیجه رسید.

رئیس دانشگاه صنعتی همدان گفت: بنیاد خیریه فرشچیان ۳.۵ میلیارد تومان به پروژه تزریق کرد و بر این اساس توافق‌نامه‌ای با بنیاد امضا و جان تازه‌ای به سیستم ما وارد شد.

وی با بیان اینکه اکنون پروژه به بهره‌برداری رسیده و بخشی از تجهیزات آماده شده و بخشی نیز سفارش داده شده است، گفت: این پروژه در ۶ طبقه ساخته شده و شامل ۱۲ آزمایشگاه و ۱۶ کلاس درس و سالن آمفی تئاتر است و ساختمان تحت عنوان برج پژوهش افتتاح می‌شود ضمن اینکه در زیرزمین نیز ۳ آزمایشگاه تحقیقاتی مستقر شده و یکی از آزمایشگاه‌ها ویژه مهندسی پزشکی تجهیز می‌شود.