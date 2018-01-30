لودریان: مذاکرات صلح سوریه باید در ژنو باشد، نه در سوچی!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه امروز سه‌شنبه در اظهاراتی مغرضانه اعلام کرد که مذاکرات صلح سوریه باید تحت نظر سازمان ملل برگزار شود، نه در کنگره ملی‌ در شهر «سوچی» واقع در روسیه!

وزیر خارجه فرانسه در پارلمان این کشور گفت: مذاکرات صلح باید در شهر «ژنو» سوئیس و تحت نظارت سازمان ملل برگزار شود. فرانسه این موضوع را به عنوان یک هدف عاجل درنظر دارد.

این در حالیست که مذاکرات ژنو در چند سال اخیر به دلیل حمایت های بی جای کشورهای غربی، تا کنون موفق به دستیابی به نتیجه ای میان دمشق و معارضین نشده است.

گفتنی است، کنفرانس ملی گفتگوی سوریه به ابتکار روسیه، ایران و ترکیه در شهر «سوچی» روسیه علیرغم کارشکنی هایی از سوی معارضان سوری امروز نیز ادامه یافت.