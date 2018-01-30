انقلاب اسلامی ایران صدای عدالت خواهی را در جهان طنین انداز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی روز سه شنبه در دیدار با اعضای ستاد دهه فجر استان مرکزی در اراک اظهار داشت: انقلاب اسلامی نه تنها در پهنه ایران تحول و دگرگونی به وجود آورد، بلکه تحول عظیم در دنیا ایجاد کرد و این نعمت خدا است که توسط عالم ربانی همچون امام خمینی (ره) به ثمر رسید و باید به خاطر این نعمت بزرگ قدرشناس باشیم.

وی افزود: درمدت ۳۹ سال عمر انقلاب مردم این پشتوانه های نظام به خوبی نقش حمایتی خود را از ارزش ها و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفا کردند و قدر شناس هستند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطر نشان کرد: مسئولین در خدمت گزاری به چنین ملتی باید تلاش مضاعف داشته باشند و خود را همانگونه که امام راحل بارها فرمودند خدمت گزار صدیق مردم بدانند.

وی بیان داشت: همه باید بدانیم این عزت، شرف و بزرگی و برکات را که خداوند اعطا کرده مدیون امام خمینی(ره)، شهدا و اسلام هستیم و این انقلاب باحضور مردم، مراجع و خون پاک شهدا ماندگار است. بنابراین مسئولین تلاش کنند وظایف خود را نسبت به این مردم فداکار و ایثارگر به خوبی انجام دهند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اضافه کرد: اگر مسئولی در انجام وظیفه کوتاهی کند و به دنبال منافع شخصی و یا حزبی باشد و وظایف دینی و عرفی خود را فراموش کند، بداند که خیانت کرده است، باید به دنبال منافع اسلام، جمهوری اسلامی و مردم باشیم.

دری نجف آبادی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به دست آوردهای نظام طی ۳۹ سال گذشته در حوزه های مختلف بیان داشت: در مدت ۳۹ سال عمر با برکت نظام جمهوری اسلامی برای تحول در کشور گام های بلند برداشته شده وظیفه مسئولین است تا با ارایه عملکرد خود مردم را در جریان کارهای انجام شده قرار دهند.

وی تصریح کرد: ممکن است در برخی زمینه ها اشکالاتی باشد، اما این بی انصافی است که این همه تحول و دستاوردهای جمهوری اسلامی در همه حوزه ها نادیده گرفته شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی همچنین بیان داشت: دهه مبارک فجر فرصت خوبی است تا نسل جوان با ارزش های انقلاب اسلامی آشنا شوند و بدانند که انقلاب اسلامی معجزه قرن به شمار می رود.