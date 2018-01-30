  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۲۶

وزارت خارجه روسیه خبر داد:

تصمیم مسکو و رم برای توسعه همه جانبه روابط

تصمیم مسکو و رم برای توسعه همه جانبه روابط

وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای از تصمیم دو کشور ایتالیا و روسیه برای توسعه همه جانبه روابط خود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت خارجه روسیه از تصمیم مسکو و رم برای توسعه روابط میان ایتالیا و روسیه در بخش های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خبر داد.

وزارت خارجه روسیه در پی سفر «آنجلینو آلفانو» وزیر خارجه ایتالیا به مسکو بیانیه ای صادر کرد که در متن آن آمده است: دو طرف به مذاکرات دوجانبه مبتنی بر اعتماد دوجانبه با یکدیگر و با نگاه به توسعه روابط آینده روسیه و ایتالیا و همچنین همکاری در بخش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه با یکدیگر، در پرتو کار مشترک در راستای اجرای توافق های بدست آمده میان دو طرف ادامه خواهند داد.

وزارت خارجه روسیه همچنین تاکید کرده که ایتالیا یکی از شرکای مهم روسیه در زمینه سیاسی و اقتصادی در اروپا بوده روابط میان دو کشور همواره از حیث وجود فهم دوجانبه میان دو طرف متمایز است.

کد مطلب 4214800

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها