تصمیم مسکو و رم برای توسعه همه جانبه روابط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت خارجه روسیه از تصمیم مسکو و رم برای توسعه روابط میان ایتالیا و روسیه در بخش های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خبر داد.

وزارت خارجه روسیه در پی سفر «آنجلینو آلفانو» وزیر خارجه ایتالیا به مسکو بیانیه ای صادر کرد که در متن آن آمده است: دو طرف به مذاکرات دوجانبه مبتنی بر اعتماد دوجانبه با یکدیگر و با نگاه به توسعه روابط آینده روسیه و ایتالیا و همچنین همکاری در بخش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه با یکدیگر، در پرتو کار مشترک در راستای اجرای توافق های بدست آمده میان دو طرف ادامه خواهند داد.

وزارت خارجه روسیه همچنین تاکید کرده که ایتالیا یکی از شرکای مهم روسیه در زمینه سیاسی و اقتصادی در اروپا بوده روابط میان دو کشور همواره از حیث وجود فهم دوجانبه میان دو طرف متمایز است.