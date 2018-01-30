تقویت دستاوردهای نظام اسلامی رسالت مهم جبهه فرهنگی انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، حجتالاسلام عبدالرضا سروستانی ۸ بهمن ۹۶ در نشست ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های دینی به تشریح برنامههای تبلیغات اسلامی استان در گرامیداشت دهه فجر و ایام فاطمیه پرداخت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره به تقارن دهه فجر امسال با ایام فاطمیه اظهار داشت: حضرت امام خمینی (ره) انقلاب اسلامی را بر گرفته از معارف ارزشمند خاندان عصمت و طهارت (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) بر گرفته است و باید تلاش کنیم ضمن برگزاری مراسمات پیروزی انقلاب اسلامی حرمت این ایام را حفظ کنیم.
وی در بخشی از سخنان خود ولایتمداری، تحکیم بنیان خانواده، عفاف و حجاب، تربیت فرزندان و حتی نظم اقتصادی را بخش های مهم سبک زندگی فاطمی عنوان کرد و خواستار نهادینه کردن آنها در بین اقشار مختلف جامعه شد.
حجتالاسلام سروستانی ادامه داد: بر اساس اندیشههای الهی مقام معظم رهبری که همواره نگاه ایشان به وحدت میان مذاهب اسلامی است، لازم است در برگزاری مراسم ایام فاطمیه از اموری که باعث تفرقه بین مذاهب اسلامی میشوند پرهیز شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: تقویت روحیه انقلابی با محوریت ولایت را از دیگر رسالتهای مهم مراکز دینی برشمرد و اضافه کرد: اگر در بهمن سال ۵۷ حرکت انقلابی کردیم و پیروز شدیم امروز هم روحیه انقلابی را در جامعه تقویت کنیم و مراکز دینی انقلاب اسلامی باید با محوریت ولایت به حرکت خود ادامه دهند.
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