  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۴۵

با ابلاغ بخشنامه از سوی معاون اول؛

ثبت سفارش واردات از ۴ کشور «بدون انتقال ارز» ممنوع شد

ثبت سفارش واردات از ۴ کشور «بدون انتقال ارز» ممنوع شد

معاون اول رییس جمهور در بخشنامه‌ای انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از کشورهای چین، هند، کره و ترکیه را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اطلاعات انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از کشورهای چین، هند، کره و ترکیه را ممنوع اعلام کرد.

متن این بخشنامه بدین شرح است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت اطلاعات

از تاریخ ابلاغ این بخشنامه انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از کشورهای چین، هند، کره و ترکیه ممنوع است. کلیه وارد کنندگان موظفند کالاهای وارداتی از کشورهای مذکور را صرفاً‌ از طریق سیستم بانکی (گشایش اعتبار اسنادی، برات اسنادی و یا حواله) با رعایت مقررات مربوط وارد نمایند.

اسحاق جهانگیری

کد مطلب 4214816

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار