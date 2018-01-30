به گزارش خبرنگار مهر، حسن ارگی عصر سهشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه با بیان اینکه ۵۰ پروژه عمرانی در مهدیشهر افتتاح و کلنگ زنی میشود، ابراز داشت: از این تعداد ۲۲پروژه برق، هفت پروژه جهاد کشاورزی، چهار پروژه منابع طبیعی، چهار پروژه امور عشایری و سه پروژه در بنیاد مسکن به بهرهبرداری میرسد.
وی بابیان اینکه برای بهرهبرداری این پروژهها ۱۰۱میلیارد ریال هزینه شده است، افزود: برای افتتاح ۴۲ پروژه ۵.۵میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفتهشده است و همچنین سه طرح نیز در حوزه هواشناسی، دهیاری و آبفار روستایی به بهرهبرداری خواهد رسید.
فرماندار مهدیشهر بابیان اینکه توجه به آموزشوپرورش در اولویت افتتاحیههای دهه فجر قرار دارد، ابراز داشت: عملیات اجرایی مدرسه ۱۲ کلاسه مهدیشهر با حضور مسئولان استانی و بااعتباری معادل ۲۵ میلیارد ریال آغاز میشود.
ارگی از ساماندهی سهراه فولاد محله بااعتبار ۱۷ میلیارد ریال خبر داد و تصریح کرد: با توجه به اینکه این نقطه محل تلاقی سه شهرستان مهدیشهر، دامغان و مازندران محسوب میشود لذا پایگاه امداد و نجات شهمیرزاد نیز با اعتبار ۴۵ میلیون ریال کلنگ زنی خواهد شد.
وی از اجرای برنامههای فرهنگی و ورزشی طی دهه فجر در این شهرستان خبر داد و افزود: با توجه به ایام فاطمیه حضور سخنرانهای کشوری در هشت مسجد این شهرستان هماهنگ شده است که معاون پارلمانی آستان قدس رضوی، معاون حوزه علمیه کشور، جانشین سازمان بسیج مستضعفان، امام جمعه خرمآباد از جمله آنها خواهند بود و همچنین برای افزایش نشاط اجتماعی مسابقات ورزشی در این شهرستان تدارک دیدهشده است.
فرماندار مهدیشهر بابیان اینکه دستاوردهای نظام باید برای مردم عنوان شود، ابراز داشت: دستگاههای اجرایی شهرستان باید از این فرصت استفاده کرده و خدمات انجامشده حوزه خود را در محافل عمومی بازگو کنند تا مردم نسبت به خدمات صورت گرفته دلگرم شوند.
