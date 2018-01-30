به گزارش خبرنگار مهر، پائولو کوئیلو منزس شامگاه سه شنبه در نشست خبری پس از شکست تیمش مقابل ذوبآهن اصفهان در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی با اشاره به شرایط این مسابقه اظهار داشت: بازی بسیار سختی بود زیرا قبل از بازی گفته بودم که شرایط چگونه بود.
وی با بیان اینکه به بازیکنان و تیمم افتخار میکنم، ادامه داد: ما مشکلات بسیاری برای تمرینات و صدور ویزا داشتیم و مشکلات بر کار ما تأثیرگذار بود و دو شب از دست دادیم و یک نوبت تمرین کمتر داشتیم.
سرمربی تیم فوتبال آیزاول هند تصریح کرد: مجبور شدیم برای ویزا ابتدا به دهلی نو و پس از آن به ترکیه و پس از آن به ایران بازگردیم و از سوی دیگر ما در دقیقه ۲ مسابقه گل دریافت کردیم.
وی با اشاره به غیبت ۳ بازیکن تیمش در این مسابقه افزود: یکی از بازیکنان ما مصدوم شده بود، یکی از آنها ویزا دریافت نکرد و دیگری نیز حضور نداشت و این مسئله بر کار ما تأثیرگذار بود.
پائولو منزس با بیان اینکه من خیلی به بازیکنان خود افتخار میکنم، اضافه کرد: روز گذشته گفتم که تیم ما بسیار جوان است و بازیکنان چپ و راست ما هر کدام ۱۹ ساله هستند و ما چند بازیکن جوان دیگر در ترکیب خود داریم و من باید به تیمم افتخار کنم.
وی با اشاره به تأثیر آب و هوا بر این مسابقه افزود: تمام مشکلات به ذهنیت ما بر میگردد و اگر نگرش منفی نداشته باشیم، اتفاقات بد به سراغ ما نمیآید.
سرمربی تیم آیزاول هند تاکید کرد: ذوبآهن از سرمربی خوبی بهره میبرد و مربی پرتغالی خوبی در این تیم حضور دارد و به نظرم آنها شانس بسیاری برای صعود به مرحله بعدی دارند و بازیکنان خوبی در ترکیب این تیم بوده و من از استایل بازی این بازیکنان لذت میبرم و امیدوارم که این تیم شرایط خوبی در ادامه مسابقات آسیایی کسب کند و بدون شک از این پس نتایج ذوبآهن را دنبال میکنم.
وی اضافه کرد: به بازیکن خود گفتم که تساوی را نگه دارید و اگر موقعیت گل پیش آمد، شروع به گلزنی کنید. اگر تیم ما در این مسابقه ابتدا گل میزد، پیشرفت میکردم. بازیکنان من حقوق کمی دریافت میکنند اما با این حال ما به آنها احترام میداریم.
نظر شما