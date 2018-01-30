رتبه های برتر کنکور ۹۶ در رفسنجان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه رفسنجان بعدازظهر سه شنبه در این مراسم با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه‌زهرا (س) اظهار داشت: عامل موفقیت شما دانش‌آموزان ارتباط تنگاتنگ با خدا و ائمه اطهار (ع) است و با توسل به ائمه (ع) نتیجه می‌گیرید.

حجت‌الاسلام عباس رمضانی‌پور افزود: در هر زمانی ارتباط با فاطمه اطهر (س) خیلی کمک می‌کند در روایتی از امام صادق (ع) آمده هر روز فاطمه اطهر (س) سه مرتبه به امام علی (ع) نورافشانی می‌کردند و پیامبر (ص) لقب زهرا را به آن حضرت دادند.

وی با قدردانی از خانواده های دانش آموزان افزود: دانش‌آموزانی که در رشته‌های مختلف رتبه‌های خوب کسب کردند جای تقدیر دارند چراکه تلاش مضاعفی انجام دادند تا به این رتبه‌ها دست یافته و برای همه ما افتخار کسب کردند.

امام جمعه رفسنجان با اشاره به اینکه دانش آموزان رفسنجانی در کنکور سال آینده نیز باید توفیق کسب کنند، تصریح کرد: شورای آموزش و پرورش شهرستان حامی و مشوق دانش‌آموزان است و می‌خواهد برای همه دانش‌آموزانی که تلاش می‌کنند کاری انجام دهد و از آنها تقدیر شود.

حجت الاسلام رمضانی پور اضافه کرد: ما هم برای موفقیت دانش آموزان دعا می کنیم و از اینکه دانش آموزی از شهرستان در عرصه های مختلف موفقیت کسب کند سبب خوشحالی ما است.

رئیس شورای شهر رفسنجان نیز در این مراسم گفت: ارزش علم از دیدگاه اسلام اینقدر بالا است که در خداوند در قرآن می فرماید: آیا کسانی که علم دارند با کسانی که علم ندارند یکی هستند و پیامبر اکرم(ص) می فرمایند «علم آموزی برای هر کسی که تسلیم خداست واجب است» و خداوند به کسانی که دنبال علم آموزی هستند را دوست دارد.

حجت الاسلام علی هاشمیان تصریح کرد: برخی علم آموزی را به خاطر مادیات دنبال می کنند که ارزش ناچیزی دارد اما آنچه که مهم است انسان باید به دنبال دانشی باشد که برای بشریت خدمتی انجام دهد.

وی ابراز کرد: در بین علوم ارزش هر علمی به معلومات آن علم است و هر چه معلومات آن بیشتر باشد ارزش آن بیشتر است و ارزش علم خداشناسی و توحید از همه بالاتر است. و باید این علوم با تفکر و تعقل همراه باشد. هر علمی که در کنار فکر و اندیشه قرار گیرد باعث رشد و ترقی فرد می شود.

مدیر آموزش و پرورش رفسنجان نیز گفت: اگر تصمیم‌گیران و مسئولان کشور به نیروی قدرتمند سرمایه‌های انسانی توجه کنند، جامعه توسعه‌یافته و پیشرفته‌ای خواهیم داشت.

سیدکاظم حسینی‌پور با اشاره به کسب مقام اول المپیاد اخترفیزیک کشور و مقام دوم اخترفیزیک جهانی توسط امیرحسین ستوده فر دانش آموز رفسنجانی، افزود: آنچه در هر جامعه‌ای عامل پیشرفت و توسعه است، سرمایه‌های انسانی است که دانش‌آموزان هر جامعه بهترین سرمایه انسانی هستند.

وی تصریح کرد: امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری آموزش و پرورش را در اولویت قرار دادند چراکه اگر بخواهیم جامعه ایده‌آل و پیشرفته داشته باشیم باید آموزش و پرورش حمایت شود.

حسینی‌پور زمان را گرانمایه‌ترین سرمایه عمر دانست و افزود: سعادت و خوشبختی در گرو حفظ اخلاق و ارزش‌های والای انسانی است که اگر این دو همراه با علم و تخصص شود به منزله دو بال است که انسان را به قله سعادت می‌رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از ۱۵ رتبه برتر کنکور با اهداء لوح تقدیر و هدیه نقدی تجلیل به عمل آمد. همچنین از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر، با اهداء لوح تقدیر از امیرحسین ستوده فر نخبه علمی نیز تجلیل شد.