به گزارش خبرنگار مهر، علی عشوری روز سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره بازیهای بومی و محلی بانوان استان مرکزی در خمین اظهار کرد: در این جشنواره تیمهای ۱۴ نفره از ۱۲ شهرستان استان مرکزی، با لباسهای محلی، شرکت میکنند.
رئیس هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان مرکزی با بیان اینکه در این جشنواره تیم های شرکت کننده بازیهای بومی و محلی و آداب و رسوم منطقه خود را به نمایش می گذارند ادامه داد: این بازی ها توسط زنان روستایی انجام می شود و ویژه بانوان است.
وی هدف از برگزاری این جشنواره را پر رنگ شدن نقش زنان روستایی در جامعه دانست و تصریح کرد: در این جشنواره آداب و رسوم و ارزشهای قدیمی برای نسل امروز به نمایش گذاشته و به آنها منتقل می شود.
رئیس هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان مرکزی عنوان کرد: هفت سنگ، چوب کشی، طناب کشی و دان پلان از جمله بازی هایی است که توسط زنان به نمایش گذاشته می شود.
عشوری افزود: پخت نان محلی و غذای سنتی مناطق مختلف استان مرکزی نیز از دیگر برنامههای این جشنواره است.
رئیس هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان مرکزی گفت: در پایان این مراسم جوایزی به شرکتکنندگان اعطا خواهد شد و همچنین تندیس این بازیها به تیمهای شرکت کننده داده می شود.
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