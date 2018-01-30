  1. استانها
  2. مرکزی
۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۳۵

رئیس هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان مرکزی:

جشنواره بازی‌های بومی و محلی بانوان مرکزی در خمین برگزار می شود

جشنواره بازی‌های بومی و محلی بانوان مرکزی در خمین برگزار می شود

خمین- رئیس هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان مرکزی گفت: جشنواره بازی‌های بومی و محلی بانوان استان مرکزی، ۲۰ بهمن ماه جاری در روستای کفسان شهرستان خمین برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عشوری روز سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره بازی‌های بومی و محلی بانوان استان مرکزی در خمین اظهار کرد: در این جشنواره تیم‌های ۱۴ نفره از ۱۲ شهرستان استان مرکزی، با لباس‌های محلی، شرکت می‌کنند.

رئیس هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان مرکزی با بیان اینکه در این جشنواره تیم های شرکت کننده بازی‌های بومی و محلی و آداب و رسوم منطقه خود را به نمایش می گذارند ادامه داد: این بازی ها توسط زنان روستایی انجام می شود و ویژه بانوان است.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را پر رنگ شدن نقش زنان روستایی در جامعه دانست و تصریح کرد: در این جشنواره آداب و رسوم و ارزش‌های قدیمی برای نسل امروز به نمایش گذاشته و به آنها منتقل می شود.

رئیس هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان مرکزی عنوان کرد:  هفت سنگ، چوب کشی، طناب کشی و دان پلان از جمله بازی هایی است که توسط زنان به نمایش گذاشته می شود.

عشوری افزود: پخت نان محلی و غذای سنتی مناطق مختلف استان مرکزی نیز از دیگر برنامه‌های این جشنواره است.

رئیس هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان مرکزی گفت: در پایان این مراسم جوایزی به شرکت‌کنندگان اعطا خواهد شد و همچنین تندیس این بازی‌ها به تیم‌های شرکت کننده داده می‌ شود.

کد مطلب 4214836

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها