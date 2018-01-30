به گزارش خبرنگار مهر، علی عشوری روز سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره بازی‌های بومی و محلی بانوان استان مرکزی در خمین اظهار کرد: در این جشنواره تیم‌های ۱۴ نفره از ۱۲ شهرستان استان مرکزی، با لباس‌های محلی، شرکت می‌کنند.

رئیس هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان مرکزی با بیان اینکه در این جشنواره تیم های شرکت کننده بازی‌های بومی و محلی و آداب و رسوم منطقه خود را به نمایش می گذارند ادامه داد: این بازی ها توسط زنان روستایی انجام می شود و ویژه بانوان است.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را پر رنگ شدن نقش زنان روستایی در جامعه دانست و تصریح کرد: در این جشنواره آداب و رسوم و ارزش‌های قدیمی برای نسل امروز به نمایش گذاشته و به آنها منتقل می شود.

رئیس هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان مرکزی عنوان کرد: هفت سنگ، چوب کشی، طناب کشی و دان پلان از جمله بازی هایی است که توسط زنان به نمایش گذاشته می شود.

عشوری افزود: پخت نان محلی و غذای سنتی مناطق مختلف استان مرکزی نیز از دیگر برنامه‌های این جشنواره است.

رئیس هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان مرکزی گفت: در پایان این مراسم جوایزی به شرکت‌کنندگان اعطا خواهد شد و همچنین تندیس این بازی‌ها به تیم‌های شرکت کننده داده می‌ شود.