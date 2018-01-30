سخنان وزرای خارجه و دفاع آمریکا در دیدار با همتایان قطری خود

به گزارش خبرگزاری مهر، رکس تیلرسون و جیمز ماتیس وزرای خارجه و دفاع آمریکا دقایقی پیش با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی و خالد بن محمد العطیه همتایان قطری خود در افتتاحیه نشست عالیرتبه گفتگوهای راهبردی آمریکا و قطر دیدار کردند.

رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا پس از خوش‌آمد گوئی به وزرای خارجه و دفاع قطر اعلام کرد: قطر یک شریک بزرگ و دوستی قدیمی برای آمریکا است.

وی در ادامه گفت: برای رابطه میان واشنگتن و دوحه ارزش قائل هستیم. در نشست های امروز درباره حوزه های مهم همکاری از قبیل تجارت و سرمایه گذاری، امنیت و مبارزه با تروریسم و انرژی به رایزنی و تبادل نظر خواهیم پرداخت.

وزیر خارجه آمریکا ادامه داد: قطر تلاش های زیادی را برای مبارزه با تروریسم به انجام رساند. آمریکا و قطر در این راستا تبادل اطلاعات پیرامون تروریست ها و منابع مالی آن ها را افزایش داده اند.

در ادامه، جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا نیز از نقش دوحه در مبارزه با تروریسم تقدیر کرد.

وزیر دفاع آمریکا در این باره گفت: از اینکه قطر به تعهدات خود در حوزه های امنیتی و مبارزه با تروریسم عمل کرد، تشکر می کنیم. قطر را به عنوان دوست و شریک قدیمی واشنگتن می دانیم.