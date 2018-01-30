تخصیص اعتبار از بودجه سال آینده برای حل مشکلات راه و مدارس زرندیه

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه یادگاری روز سه شنبه در نشست شورای فنی استان مرکزی در اراک، ضمن بیان اینکه شورای فنی موظف است تا مسائل فنی را مورد بررسی قرار دهد و در روند تعیین اعتبار پروژه ها و یا تخصیص اعتبارات دخیل نیست، اظهار داشت: در این جلسه مصوب شد تا دستگاه های مربوطه روند نظارتی خود را در امر ساخت و ساز مدارس تشدید ببخشند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه فقط راه های شهرستان زرندیه در استان مرکزی از اعتبارات ملی و استانی برخوردار نیستند مقرر شد از اعتبارات سال آینده مبلغی در راستای رفع مشکلات راه های این شهرستان درنظر گرفته شود.

یادگاری تصریح کرد: تعدادی پروژه نوسازی مدارس در شهرستان زرندیه وجود دارد که سال های بسیاری در حالت سکون باقی مانده اند و اتمام آنها الزامی و فوری است که به این سبب شورا تاکید دارد کمیته برنامه ریزی شهرستان و فرمانداری مرتبط این مساله را در اولویت تخصیص اعتبارات سال آینده قرار دهند.

وی ادامه داد: مسئله واگذاری مجتمع فرهنگی زاویه از توابع زرندیه به مجموعه شهرداری در جلسه دیگری بررسی می شود زیرا سیاست های دولت نیز بر این مبنا هستند که پروژه هایی که قابلیت اجرا توسط بخش خصوصی را دارند توسط این مجموعه به اجرا برسند تا از سرعت و کیفیت بالاتری برخوردار شوند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی عنوان کرد: مساله تعرفه مهندسان ناظر ساخت و ساز روستایی نیز در این جلسه مطرح شد و باتوجه به اینکه تعیین نرخ تعرفه ها در قالب وظایف شورای فنی قرار ندارد، مقرر شد توسط اداره کل راه و شهرسازی صورت گیرد.

یادگاری بیان کرد: مساله کارگروه پیمانکاران نیز به بحث گذاشته شد تا مشکلات پیمانکاران در آن مطرح شود، همچنین روند استفاده از سامانه ستاد نیز در این جلسه تشریح شد و براساس قانون از دو سامانه استفاده می کنیم که باید تمامی قراردادهای متوسط و بزرگ در سامانه قراردادها به نام ساجار به ثبت برسد تا به این روش پیمانکاران نتوانند بیش از ظرفیت مقرر کارهای پیمانی تقبل کنند.

وی ابراز داشت: دومین سامانه ای که در راستای ثبت قراردادها تنظیم شده سامانه ستاد نام دارد که تمامی قراردادها از کف دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به بالا و حتی خریدهای دولت که از این مبلغ بالاتر می روند در این سامانه به ثبت می رسد، هم پوشانی هایی در روند فعالیت این دو سامانه وجود دارد و علاوه بر آن استفاده از سامانه ساجار مشکلاتی برای دستگاه های اجرایی در راستای گرفتن پیمانکار و کند شدن برخی فرآیندها به وجود آورده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی اضافه کرد: تصمیم داریم تا مشکلات دو سامانه ساجار که تحت نظر سازمان برنامه بودجه است و ستاد که تت نظر وزارت صنعت معدن و تجارت است را در شورای گفت و گوی استان به بحث و بررسی بگذاریم تا ایرادات آنها به مرکز ارائه شود و تلاش داریم تا فعالیت این دو سامانه به اقدامات تسریع کننده تغییر یابد.

یادگاری افزود: در حال حاضر تعداد ۶۵هزار پروژه نیمه کاره استانی در سطح کشور وجود دارد که باتوجه به اینکه استان مرکزی دو درصد از پروژه های کشوری را در بر دارد به طور تقریبی تعداد هزار پروژه نیمه تمام در استان مرکزی وجود دارد که ممکن است برخی از آنها پروژه های کوچکی باشند که با صرف مبالغی معادل پنج تا ۱۰ میلیون تومان به اتمام برسند.