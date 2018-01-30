به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی شامگاه سه شنبه در نشست خبری پس از پیروزی تیمش مقابل آیزاول هند در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط مسابقه اظهار داشت: به نظرم این مسابقه یکی از بازی‌های سخت بود و از قبل می‌دانستم که این بازی بسیار سخت است. بارها با بازیکنان صحبت کرده بودم و از تک تک آنها گلایه دارم.

وی ادامه داد: تیمی که می‌خواهد به جاهای بالا برسد، باید هیچ تیمی را دست‌کم نگیرد و به نظرم تجربه جام حذفی بد بود و باید از آن درس های زیادی کسب می‌کردیم.

سرمربی تیم ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به مشکلات تیمش در این مسابقه تاکید کرد: باید در نگرش خود و نوع بازی‌ها تغییر ایجاد کنیم و برای موفقیت در آسیا و لیگ، با این نوع بازی کردن و این نوع افکار به مشکل بر می‌خوریم.

وی افزود: تیم ما فوتبال خوبی بازی کرد و من امروز سیستم ۱-۱۰ را از این تیم یاد گرفتم که بازی کردن با این مدل بسیار سخت بود.

قلعه‌نویی ادامه داد: مرتضی تبریزی یکی از بازیکنان استاندارد فوتبال ایران است که می‌تواند در لیگ‌های استاندارد بازی کند و باید در نوع بازی خود تغییراتی بدهد که می‌تواند در ادامه در لیگ‌های معتبر اروپا بازی کند.

وی با بیان اینکه توقع ما این است که از تیم ما حمایت شود و فکر می‌کنم کمترین تیمی هستیم که در لیگ برتر دریافتی داشتیم و تیم ذوب‌آهن از این بابت مظلوم است، گفت: از بازیکنان تشکر می‌کنم که با همه مشکلات به کار خود ادامه می‌دهند و مردانه تلاش می‌کنند و همانگونه که کارگران ذوب‌آهن تلاش می‌کنند، این بازیکنان نیز برای اعتلای تیم ذوب‌آهن تلاش کنند.

سرمربی ذوب‌آهن افزود: اگر کمک کنند، ذوب‌آهن به همان تیمی که همه از آن توقع دارند، باز می‌گردد زیرا یک تیم حداقل باید ۳ سال فرصت داشته باشد. روزی به ساکت گفتم که نیامدم در سپاهان که توپ زدن یاد دهم، بلکه آمده‌ام در این تیم‌ها اثرگذاری کنم و امیدوار هستم ذوب‌آهن با تغییر نگرش رفتاری، در سال‌های آینده با حمایت مسئولان، شرایط بهتری کسب کند.

وی ادامه داد: استان باید قدر سعید آذری را بداند زیرا همه شرایط یک مدیرعامل خیلی خوب را دارد و باید از او حمایت لازم صورت گیرد تا شرایط بهتر شود.

قلعه‌نویی گفت: به نظرم امسال ذوب‌آهن در حال فرم‌سازی است و می‌تواند در ادامه شرایط بهتری داشته باشد. این تیم در نیم‌فصل دوم بازی‌های بسیار خوبی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سخت‌ترین تیم‌ها در گروه ما هستند و دو قهرمان و یک نایب قهرمان در گروه ما حضور دارند، بدون شک بازی سختی در این گروه پیش‌روی ما قرار دارد.

سرمربی ذوب آهن با اشاره به اینکه بعد از گل اول بچه‌ها همه چیز را تمام شده می‌دانستند و این افکارخطرناک است، اظهار داشت: باید این افکار خود را اصلاح کنیم زیرا در جام حذفی یک بار اینگونه شکست خوردیم و نباید افکار ادامه دار باشد.

وی اضافه کرد: بزرگترین بازیکنان دنیا مانند منچستر یونایتد، منچسترسیتی و بقیه نیز اشتباه می‌کنند.