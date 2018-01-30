ارائه درخواست تعطیلی مدارس شهریار در روز چهارشنبه به استاندار

علی مهدور، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آمادگی معابر شهریار برای تردد دانش آموزان به مدارس اظهار داشت: آموزش و پرورش شهریار برای باز بودن مدارس اعلام آمادگی کرده است، اما بنده به عنوان عضو پارلمان شهری وضعیت معابر این شهر را آماده تردد دانش آموزان نمی بینم.

وی ادامه داد: خدمات شهری شهریار توانسته است، با شن ریزی و نمک پاشی وضعیت معابر اصلی را مناسب کند، اما خبرهای دریافتی و مشاهدات عینی از وضعیت نامناسب معابر فرعی شهریار حکایت دارد.

رییس شورای اسلامی شهریار اظهار داشت: معابر فرعی دقیقا همان جاهایی است، که دانش آموزان برای رفتن به مدارس باید از آن ها عبور کنند و لغزندگی معابر فرعی می تواند برای آن ها خطرساز باشد.

مهدور گفت: به همین دلیل و برای جلوگیری از حوادث احتمالی برای دانش آموزان درخواست تعطیلی مدارس شهریار در روز چهارشنبه به استاندار تهران به عنوان رییس ستاد مدیریت بحران و شورای آموزش و پرورش استان ارائه شده است و در نهایت تصمیم گیری با استاندار خواهد بود.