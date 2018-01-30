ذوب آهن به کمک مسئولان نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تبریزی شامگاه سه شنبه در نشست خبری بعد از دیدار ذوب آهن و آیزوال هند، اظهار داشت: از هواداران تیم ذوبآهن تشکر میکنم که ما را تنها نگذاشتند.
وی گفت: بازی سختی بود و ما زود به گل دست پیدا کردیم. میتوانستیم کار بهتری داشته باشیم اما خوشحالم که در نهایت با پیروزی به پایان رسید.
مهاجم ذوب آهن تصریح کرد: بازی بسیار سختی بود و خوشحال هستم که این مسابقه با پیروزی ما به پایان رسید.
وی در ادامه گفت: در ذوبآهن شرایط ما خوب شد هرچند در نیمفصل اول از شرایط خوبی برخوردار نبودیم اما امروز شرایط خوبی داشتیم.
تبریزی با اشاره به اینکه گلزنی من به خاطر بچهها بود، افزود: هیچ فرقی نمیکند مرتضی تبریزی، محمدزاده و دیگر بازیکنان گل بزنند زیرا ما باید شرایط خود را بهتر کنیم.
وی اضافه کرد: امیدوارم مسئولان کمک لازم را به ذوب آهن کنند زیرا اکنون نیاز داریم به تیم ما کمک شود چراکه این تیم حیف است و حرفهای زیادی میتواند در آسیا داشته باشد.
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