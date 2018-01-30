به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی روز سه شنبه در جلسه کمیسیون اجرایی آئین نامه مدیریت حمل و نقل و سوانح رانندگی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: در راستای ارتقای سطح امنیت جاده ها درنظر داریم سال آینده از اعتبارات استانی استفاده کنیم و مابقی این ظرفیت را با استفاده از سهمیه قیر رایگان جبران کنیم.

وی افزود: یکی از مصوبات جلسات گذشته در راستای کاهش تصادفات در محور اراک به سلفچگان نصب نیوجرسی با ارتفاع یک تا یک متر و ۲۰ سانتی متر توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل استان مرکزی بوده که باید این مصوبه در دستورکار قرار گیرد و به انجام برسد.

معاون عمرانی استاندار مرکزی تصریح کرد: باتوجه به ضرورت استقرار یک جرثقیل ۲۰ تنی برای پاکسازی محل حوادث رانندگی پیشنهاد می دهیم تا زمان فراهم شدن قدرت خرید این جرثقیل، یک دستگاه جرثقیل ۲۰ تنی برای زمان های پیک تردد و یا پیک بارش در سال اجاره شود، همچنین درحال حاضر یک دستگاه جرثقیل ۲۰ تنی در راهدارخانه شازند موجود است که وجود یک دستگاه از این سیستم پاسخگوی نیاز ترددی محورهای استان مرکزی نیست.

زندوکیلی ادامه داد: در برخی از موارد پس از وقوع تصادف در محورها با بازگشت حجم ترافیک مواجه می شویم که در این حالت انتقال جرثقیل از محل سکون به محور مورد نظر بسیار زمان بر می شود که این مسئله خرید جرثقیل دیگری را برای ما الزامی می کند که سعی می کنیم با اعطای اسناد خزانه در این زمینه مساعدت کنیم، همچنین در راستای تسریع بخشی به این روند از ظرفیت امداد خودروها با محوریت سریع رسیدن هریک از آنها بهره مند شویم.

وی عنوان کرد: مردم از فعالیت امداد خودرو رضایت ندارند زیرا روند کار آنها برای افرادی که در تنگنا مانده اند صحیح نیست و به هر نرخی که بتوانند بگیرند خدمات ارائه می دهند، معتقدیم که رقابتی شدن این نوع خدمات رسانی با این موضوع که هر یک از نیروها زودتر به محل حادثه رسید می تواند فعالیت خود را آغاز کند سبب تسریع بخشی به حضور در محل حادثه و استقرار این امداد خودروها در سراسر جاده ها می شود.

معاون عمرانی استاندار مرکزی بیان کرد: در رابطه با ازدیاد تصادفات محور ساوه به همدان باید به دنبال علت بگردیم البته در این مورد ۵۰ درصد تصادفات به نوع خودرو وابسته است، به طور مثال اگر ساخت خودروی پراید متوقف شود میزان قابل توجهی از تصادفات و مرگ و میرهای جاده ای کاهش می یابد و به این سبب باید بگوییم اصلی ترین راهکار مقابله با تلفات تصادفات ارتقای سطح ایمنی خودروهای تولیدی است.

زندوکیلی ابراز داشت: صنعت خودروسازی در کشور ما نیازمند اصلاح است و در این زمینه رسانه ها می توانند نقش بسیار موثری در امر فرهنگ سازی داشته باشند، همچنین باتوجه به رشد جمعیت همواره با رشد آماری خودروها نیز مواجه هستیم و به این سبب باید تمامی عوامل مختلف را مورد بررسی قرار دهیم که تا زمان دستیابی به راهکاری صحیح آمار تلفات و خسارات جانی و مالی جاده ای از حد کنونی فراتر نرود.

وی اضافه کرد: احداث یک مرکز اورژانس و هلال احمر در محور ساوه به همدان ضروری است زیرا آمار ارائه شده بیانگر این مسئله است که حضور به موقع در صحنه تصادف سبب کاهش آمار مرگ و میر می شود، درخواست احداث این مراکز تحت عنوان نامه ای با امضای استاندار مرکزی به وزیر مربوطه ارائه داده می شود.

معاون عمرانی استاندار مرکزی افزود: آمار ارائه شده بیانگر این هستند که سهم سرعت در تصادفات در استان مرکزی از متوسط کشوری فراتر رفته و باتوجه به این آمار باید روشنایی محورها مدنظر قرار گیرد، اما اعتبارات استانی تنها کفاف استقرار چند پایه برج نوری در نقاط حساس این محورها را می دهد.

زندوکیلی ادامه داد: به دنبال ریلی کردن بخشی از حمل و نقل شهر مهاجران به سمت اراک هستیم اما علاوه بر این باید به وضعیت کنارگذر توجه ویژه ای داشته باشیم، همچنین برای کنترل حجم ترافیک منطقه شازند تا سنجان باید در ایام خاص از ورود ماشین های سنگین به این محدوده جلوگیری شود تا فرایند احداث پل در حال تاسیس این منطقه به پایان برسد.